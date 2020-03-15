‘Kuru buhar 1 ay korur’

İzmir’de dezenfeksiyon yapan bir firmanın yöneticisi de olan Nalbantoğlu, talebe yetişemez durumda olduklarını, gece gündüz çalışarak dezenfeksiyon taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Ortam dezenfeksiyonun temizlik veya ilaçlamadan farklı bir uygulama olduğuna dikkati çeken Nalbantoğlu, insanların bilinçli olmaması nedeniyle bu işin suistimale açık olduğunu ifade etti.

Son dönemde ilaçlamada kullanılan cihaz ve ilaçlarla ortam dezenfekte etmeye çalışan çok sayıda insan gördüğünü belirten Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

“Havada asılı kalabilme prensibi diye bir şey var. Buna göre kullandığımız, Sağlık Bakanlığı onaylı, etkinlik düzeyi yüksek dezenfektenlerin, tatsız, kokusuz ve ekolojik olmak kaydıyla, düzgün cihazlar tarafından kuru buhar seviyesine getirilip ortama entegre edilmesi lazım.”

Zirai ilaca dikkat

Koronavirüs salgınına karşı artan ortam dezenfeksiyonu talebinde tüketicilerin mağdur olmaması için dernekler ve sektör temsilcileri doğru uygulamalar hakkında uyarılarda bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, koronavirüs salgınına karşı yaşanılan ortamların dezenfektan içeren ilaçlarla ilaçlanmaya başlandığını ancak ehil olmayan kişilerin de dezenfeksiyon işine yöneldiğini, ayrıca dezenfeksiyon için zirai ilaçların kullanıldığını saptadıklarını ifade etti. Bazı firmaların zirai amaçlı ürünlerin üzerindeki Tarım ve Orman Bakanlığı izin numarasını ve insan sağlığına uygun olduğunu gösteren yazıları göstererek tüketicileri aldatmaya çalıştığını söyleyen Aydın Ağaoğlu, “Bu ürünler tarımsal kullanım içindir. İnsanların yaşadığı ortamların dezenfeksiyonu için kullanılmaz” dedi.

Ağaoğlu, “Tüketiciler, dezenfeksiyon işlemi yaptıracaklarsa mutlaka Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlardan alınan izin belgelerini sorgulamalı” diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle bu tip fırsatçılara karşı duyarsız kalınmaması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, dezenfeksiyon için kullanılan ilaçların üzerinde Sağlık Bakanlığı ruhsatının aranması gerektiğine vurgu yaptı.