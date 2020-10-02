Libya’dan Türkiye’ye ekonomi çıkarması

Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komitenin Başkanı ve Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Libya’nın yeniden yapılanma çabasına katkı sunması için Türk şirketlerini ülkemize davet ediyoruz. Temel hedeflerimizden birisi de, koşullar uygun hale gelir gelmez Türk şirketlerinin Libya’daki faaliyetlerine yeniden başlaması için ihtiyaç duyulan güveni yeniden tesis etmek.”

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de, “Libya’daki ihtiyacı ve imkanları görmezden gelemeyiz. İş dünyası olarak karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atıldığı takdirde Libya’nın çok daha fazla gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tam” dedi.