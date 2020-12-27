Memur maaş zammı ne kadar olacak 2021? Emekli ve memur maaşları zam oranı son dakika detayları...

Memur zammı detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Memur ve emekliler ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili detayları araştırılıyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Memur maaşı ve emekli maaşı zammı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Peki 2021 memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Peki 6 aylık enflasyon yüzde kaç olacak?

Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazası şöyle: Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak.

Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

ESNAF EMEKLİSİ NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.