Menarini İlaç, Ortadoğu ve Afrika operasyonları Türkiye’ye emanet

Türkiye’de kurulduğu günden bu yana insanı merkeze koyarak “insan için değer” vizyonu ile çalışan ve Türkiye ilaç sektörünün öncü firmalarından biri olan İbrahim Etem – Menarini, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İbrahim Etem - Menarini Genel Müdürlüğü’nü 2014 yılından bu yana sürdüren Uğur Bingöl, 1 Eylül itibariyle Menarini İlaç’ın Ortadoğu ve Afrika operasyonlarının da sorumluluğunu üstlenecek. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin tüm strateji ve ticari operasyonlarının liderliğini üstlenecek olan Bingöl, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür olarak görev yapacak.

Türkiye’nin yanı sıra, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinin de dahil olduğu geniş bir ekibe liderlik edeceğiyle ilgili duyduğu heyecanı dile getiren Uğur Bingöl, “Tarihinde birçok ilklere imza atan İbrahim Etem – Menarini olarak yıllık 100 milyon kutunun üzerinde üretimimiz, 1000’in üzerinde çalışanımız, alanında uzman ekibimiz ile sürdürdüğümüz yüksek performansımız ve değerli insan kaynağımızla Türkiye’deki başarımızı sınır ötesine taşıdık. Bundan sonraki süreçte Türkiye olarak Afrika ve Ortadoğu operasyonlarına liderlik edecek olmak ve Türkiye’nin ilaç sektöründeki başarısını daha da ileriye taşıma fırsatı bulmak ayrıca gurur verici. Türkiye’deki başarılı operasyonlarımızı diğer bölgelerde de devam ettirmek ve Menarini’nin insan odaklı projelerini üç bölgede de aynı özveriyle sürdürmek ise en büyük hedefimdir” dedi.



1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Uğur Bingöl, yüksek lisans (MBA) eğitimini ise Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra iş hayatına atılan Bingöl, ithalat, ihracat ve ticaret alanlarında 2 seneye yakın görev yaptı. 1989 yılında ilaç sektörüne MSD firmasında Grup Ürün Müdürü olarak adım atan Bingöl, devamında ise aynı firmada Ticari ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden, Bölüm Direktörlüğü’ne kadar birçok farklı iş ve tedavi alanlarında 25 yıl boyunca üst düzey yönetici olarak görev aldı. Bingöl, 2014 yılı itibariyle ise Menarini Türkiye operasyonlarına Genel Müdür olarak katıldı. Halen bu görevine devam eden Uğur Bingöl aynı zamanda AIFD – Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve KIPLAS – Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulları üyesidir.

Uğur Bingöl bu atama ile Eylül ayından itibaren Menarini Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürlüğü pozisyonunu üstlenecektir.