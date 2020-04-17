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    HaberlerEkonomi Haberleri Nizip’ten ABD’ye ‘sabun’ teklifi var
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    17.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nizip’ten ABD’ye ‘sabun’ teklifi var

    Korona salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’ye 93 ülkeden yardım istekleri geldi. Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD de Türkiye’den sabun isteyen ülkeler arasında yer alıyor. 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretiminin gerçekleştirildiği Gaziantep’in Nizip ilçesindeki üreticiler, koronavirüsle mücade için ABD’ye yardıma hazır olduklarını söyledi.

    Nizip’ten ABD’ye ‘sabun’ teklifi var

    Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, “İlçemizde 50 tane zeytinyağı sabunu üreticisi var. ABD Büyükelçiliği talep ederse bir konteyner dolusu yani 20 ton zeytinyağı sabununu ABD’ye gönderebiliriz. Yeter ki ABD Büyükelçiliği bizimle temasa geçsin. Biz onlara sabun göndermeye hazırız” diye konuştu.

    Patentli, tescilli

    Nizip sabununun TPE tarafından tescil edildiğini belirten Özyurt, “Tescilini ve patentini almış olduğumuz Nizip sabununu ABD’ye ve diğer ülkelere 50 firmamızla birlikte sunmaya hazırız. Dileyen ülkelere numune de gönderebiliriz. Biz her türlü talebe karşılık verecek durumdayız” dedi.

    Zeytinyağından

    Sağlıklı yemeklerin zeytinyağından yapıldığını belirten Özyurt, “Nasıl yemekler zeytinyağından yapılınca daha leziz oluyorsa zeytinyağlı sabunlar da daha kaliteli ve sağlıklı oluyor. Zeytinyağının antiseptik özelliği var” diye konuştu.

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