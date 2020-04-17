Nizip’ten ABD’ye ‘sabun’ teklifi var

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, “İlçemizde 50 tane zeytinyağı sabunu üreticisi var. ABD Büyükelçiliği talep ederse bir konteyner dolusu yani 20 ton zeytinyağı sabununu ABD’ye gönderebiliriz. Yeter ki ABD Büyükelçiliği bizimle temasa geçsin. Biz onlara sabun göndermeye hazırız” diye konuştu.



Patentli, tescilli



Nizip sabununun TPE tarafından tescil edildiğini belirten Özyurt, “Tescilini ve patentini almış olduğumuz Nizip sabununu ABD’ye ve diğer ülkelere 50 firmamızla birlikte sunmaya hazırız. Dileyen ülkelere numune de gönderebiliriz. Biz her türlü talebe karşılık verecek durumdayız” dedi.

Zeytinyağından



Sağlıklı yemeklerin zeytinyağından yapıldığını belirten Özyurt, “Nasıl yemekler zeytinyağından yapılınca daha leziz oluyorsa zeytinyağlı sabunlar da daha kaliteli ve sağlıklı oluyor. Zeytinyağının antiseptik özelliği var” diye konuştu.