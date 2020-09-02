Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 Eylül Şans Topu çekilişi için geri sayım...

Sisal Şans ile şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. Son çekilişi 26 Ağustos 2020 Çarşamba akşamı gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 725 bin 309 TL'lik ikramiyeyi kazanmıştı. Bu akşam gerçekleşecek olan çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 496 bin 045 TL.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Çarşamba akşamı yapılan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler,www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.