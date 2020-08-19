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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu! 19 Ağustos Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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    19.08.2020 - 11:26 |

    Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu! 19 Ağustos Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bu akşam çekiliş var. Sisal Şans ile çok daha fazla kazandıran Milli Piyango oyunlarında çekilişler artık çok daha heyecanlı. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleşecek.

    Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu! 19 Ağustos Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Sisal Şans ile Milli Piyango oyunları katlanarak kazandırmaya devam ediyor. Son çekilişini 12 Ağustos'ta gerçekleştiren Şans Topu'nda bu akşam çekiliş var. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları canlı olarak takip edilecek.

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.
    Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
    Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

    Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANIYOR

    Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

    Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

    Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti!Adana'da bir mahalleyi istila eden hamam böcekleri, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Dolaplardan, prizlerden fışkıran böceklerin yavrularının da uyuyan çocuklarının ağzına, kulağına girdiğini anlatan mahalle sakinleri, yardım istedikleri belediyenin ilgisizliğine de isyan etti.
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