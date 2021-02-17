Slumpflasyon Nedir? Ekonomide Slumpflasyon Kavramının Tanımı

Stagflasyon ile slumplflasyon kavramları birbirine sıklıkla karıştırılıyor. Stagflasyonda da enflasyon yaşanır ve beklenen ekonomik büyüme gerçekleşmez. Slumfplasyonda ise enflasyon ile birlikte Gsyh (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) küçülür.



Slumpflasyon Nedir?



Slumpflasyon, hem enflasyonun hem de resesyonun görüldüğü ekonomik küçülmedir. Birçok farklı etken ekonomide slumpflasyon görülmesine neden olabilir. Örneğin dünyanın tamamını etkisi altına alan Koronavirüs salgını sonrasında, birçok ülkede hem enflasyon hem de resesyon görüldü. İthalatın durma noktasına gelmesi ve turizmden elde edilen yıllık gelirin %60 - %80 oranında azalması, bu süreci tetikleyen faktörlerin başında geliyor.



Slumgplasyon, ülkelerin ekonomisini birçok yönden olumsuz etkiler. Ülkenin resesyona ve slumplflasyona girmesi ile birlikte para birimi, döviz karşısında hızla değer kaybeder. Bu da ithalat - ihracat dengesinin bozulmasına neden olur.



Ekonomide Slumpflasyon Kavramının Tanımı



Ekonomide slumplasyon kavramı iki ana başlıkta tanımlanır.



1- Enflasyonun önlenemez bir şekilde yükselmesi.

2- Ülke ekonomisinin Gsyh ile birlikte küçülmeye başlaması.



Slumpflasyon daha çok gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde görülür. Ekonomisi dışa bağımlı olan ülkelerde üretim durma noktasına gelir. Bununla birlikte fiyatlar yükselirken halkın alım gücü düşer.



Slumpflasyonun görüldüğü ülkelerde görülen diğer değişimler şunlardır:



1- İşsizlik oranının %2 ile %8 oranında artması.



2- Enflasyonun artması ile birlikte meyve, sebze ve et gibi temel tüketim ürünleri fahiş oranda zamlanır.



3- Birçok iş yeri kapanırken fabrika ve tesislerin aylık üretim oranı düşer.