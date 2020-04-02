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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika.... Araç sahipleri dikkat! Benzinde indirim beklentisi
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    02.04.2020 - 09:21 | | MİLLİYET.COM.TR

    Son dakika.... Araç sahipleri dikkat! Benzinde indirim beklentisi

    Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları bir iniyor bir çıkıyor. Milliyet.com.tr'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre; benzin fiyatında bu gece yarısı itibariyle 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

    Son dakika.... Araç sahipleri dikkat! Benzinde indirim beklentisi

    Ayrıntılar geliyor...

    İlginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdiDünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, corona virüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için corona virüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.
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