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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank açıkladı! Canlanma hız kazandı
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    17.06.2020 - 10:32 | | AA

    Son dakika: Bakan Varank açıkladı! Canlanma hız kazandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı." dedi.

    Son dakika: Bakan Varank açıkladı! Canlanma hız kazandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor. Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Tek suçu o yoldan geçmekti!Bursa’da, alacak meselesinden husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için caddede yürüyen Ali Kutlu (60), vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelip, sinir krizi geçiren Kutlu'nun eşini ise sinir krizi geçirdi.
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