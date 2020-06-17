Son dakika: Bakan Varank açıkladı! Canlanma hız kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor. Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz." açıklamasında bulundu.