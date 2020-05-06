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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine zam geldi
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    06.05.2020 - 17:19 |

    Son dakika... Benzin ve motorine zam geldi

    Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı.

    Son dakika... Benzin ve motorine zam geldi

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.

    Buna göre, Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,95 liradan 5,22 liraya, İzmir'de 5,05 liradan 5,32 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklamasıEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.
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