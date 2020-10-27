85,90BİST1.1530.71EURO9.671.27USD8.171.14ALTIN501.721.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı... 27 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama...
    ABONE OL
    27.10.2020 - 23:15 |

    Süper Loto sonuçları açıklandı... 27 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama...

    Haftanın 3 günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun 27 Ekim sonuçları belli oldu. 21.30'da canlı yayında gerçekleşen çekilişte 21-26-31-35-50-58 numaraları düşerken 6 bilen çıkmadı.

    Süper Loto sonuçları açıklandı... 27 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama...

    27 Ekim Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto'nun 38. çekilişinde 21-26-31-35-50-58 numaraları düştü ve sonuçlara göre büyük ikramiye devretti. İşte detaylar...

    SÜPER LOTO DEVRETTİ

    Süper Loto'nun 27 Ekim çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 bilenler 43 bin 867 lira 50 kuruş kazandı.

    SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

    Süper Loto sonuçları açıklandı... 27 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama...

    SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yapılıyor.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

    Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

    Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

    Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

    SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulunduİzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

    Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Birbirinden farklı Mevlid Kandili mesajları... En anlamlı, resimli, uzun-kısa, en güzel Mevlid kandil mesajları...

    Birbirinden farklı Mevlid Kandili mesajları... En anlamlı, resimli, uzun-kısa, en güzel Mevlid kandil mesajları...

    Sıradaki Haber