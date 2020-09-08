BİST1.090-0.67EURO8.820.19USD7.480.37ALTIN460.69-0.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti
    ABONE OL
    08.09.2020 - 17:26 | | AA

    Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti

    ABD Başkanı Donald Trump'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 600 milyon dolar düşerek 2,5 milyar dolara geriledi.

    Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti

    Amerikan Forbes dergisi "En Zengin 400 Amerikalı" listesinin en güncel halini duyurdu. Listenin 1. sırasında, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı. Son 1 yılda servetine 65 milyar dolar daha katan Bezos'un toplam mal varlığı 179 milyar dolara ulaştı.

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Şu andaki toplam serveti 111 milyar dolar olan Gates, son 1 yılda 5 milyar dolar zenginleşti.

    Listenin 3. sırasında ise sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Son 1 yılda servetine 15,4 milyar dolar katan Zuckerberg'in toplam mal varlığı 85 milyar dolara ulaştı.

    Trump'ın 600 milyon dolar kaybı

    Forbes'un listesinde dikkat çeken bir detay ise özellikle New York'un en zenginlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sıralamasının 64 basamak gerileyerek, 339. sıraya yerleşmesi oldu.

    Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybeden Trump'ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. Öte yandan, Forbes dergisinin uzmanları, Trump'ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını olduğunu belirtti.

    Trump'ın en büyük gelirlerinin, salgından en çok etkilenen sektörlere bağlı olduğunu kaydeden uzmanlar, Trump'ın özellikle büyük şehirlerdeki otellerinin ve ofis binalarının zarara uğradığına ve değer kaybettiğine işaret etti.

    Türkiye-İran işbirliği Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuşma yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    8 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    8 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Son dakika! Burhan Kuzu hakkındaki davaya başlandı

    Son dakika! Burhan Kuzu hakkındaki davaya başlandı

    Sıradaki Haber