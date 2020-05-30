Türk Telekom’dan online işlem rekoru

Kovid-19'a karşı koruma için 'Evde Kal' çağrısına uyan Türk Telekomlular, işlemlerini evden yapmak için dijital dünyanın kolaylıklarını cep telefonlarına taşıyan 'Online İşlemler' uygulamasına yöneldi. Mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerine ait tüm işlemlerin tek bir uygulama üzerinden yapılabildiği uygulamaya giriş sayısı son bir ay içerisinde 181 milyona ulaştı. Aylık tekil giriş sayısı 12 milyonun üzerine çıktı. Uygulamanın kullanımı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 64 artış gösterdi.

Tek dokunuşla...

Türk Telekom'un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu müşteri odaklı self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. 'Online İşlemler'de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ya da TL göndermenin yanı sıra mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı sunuluyor. Geliştirilen yeni projeler ile online işlemlerdeki büyümenin devam etmesi bekleniyor.