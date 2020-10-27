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    27.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone’a yeni reklam yüzü

    Vodafone, marka iletişiminde yeni bir döneme giriyor. Operatör önümüzdeki dönemde tüm reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyelere yer verecek. Vodafone’un yeni reklam yüzü ise sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli olacak.

    Vodafone’a yeni reklam yüzü

     

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni dönemle ilgili olarak şunları söyledi:

    “Teknolojimizle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. İnsan-teknoloji birlikteliğiyle yazılmış milyonlarca hikâyede pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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