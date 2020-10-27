Vodafone’a yeni reklam yüzü

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni dönemle ilgili olarak şunları söyledi:

“Teknolojimizle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. İnsan-teknoloji birlikteliğiyle yazılmış milyonlarca hikâyede pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.