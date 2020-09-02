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    02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yerli ve milli şirkete dijital yardım

    Turkcell’in kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacıyla kurduğu şirketi Dijital İş Servisleri, yerli ve milli iki yüzden fazla şirket ile iş ortaklığı yaparak Türkiye’nin dijitalleşme çalışmalarına katkı sağlıyor.

    Yerli ve milli şirkete dijital yardım

    Bugüne kadar binden fazla projeyi iş ortaklarıyla birlikte hayata geçiren Turkcell Dijital İş Servisleri, yerli ve milli şirketlerin büyümesinin önünü açarak aynı zamanda ülke kaynaklarının da verimli kullanılmasını sağladı. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Sadece altyapı anlamında değil, iş ortaklığı alanında da yerli ve milli şirketlere ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şirketler ne kadar gelişip büyürse Türkiye’nin dönüşümü de bir o kadar hızlı oluyor. Kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz İş Ortaklığı Programımız ile bu şirketlerimizi Turkcell çatısı altında birleştirdik. Dijital ekosistemimizdeki tüm şirketleri bir araya getirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu programımızı aynı zamanda genç girişimcilerimizin de katılımına açık hale getirdik” dedi.                                  

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