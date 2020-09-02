Yerli ve milli şirkete dijital yardım

Bugüne kadar binden fazla projeyi iş ortaklarıyla birlikte hayata geçiren Turkcell Dijital İş Servisleri, yerli ve milli şirketlerin büyümesinin önünü açarak aynı zamanda ülke kaynaklarının da verimli kullanılmasını sağladı. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Sadece altyapı anlamında değil, iş ortaklığı alanında da yerli ve milli şirketlere ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şirketler ne kadar gelişip büyürse Türkiye’nin dönüşümü de bir o kadar hızlı oluyor. Kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz İş Ortaklığı Programımız ile bu şirketlerimizi Turkcell çatısı altında birleştirdik. Dijital ekosistemimizdeki tüm şirketleri bir araya getirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu programımızı aynı zamanda genç girişimcilerimizin de katılımına açık hale getirdik” dedi.