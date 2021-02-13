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• 13 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:

65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Perşembe akşamı yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat tarihinden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevularını alabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 65 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır?

• 13 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:
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MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de uygulamaya konulan koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında şu ana kadar 3.121.143 vatandaş aşılandı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 2.904.949'a ulaştı. İlk dozu olduktan sonra ikinci dozu olmaya başlayan vatandaş sayısı ise 216.194 olarak açıklandı.

3 ayrı aşamada uygulamaya koyulacak olan aşılama çalışmaları kapsamında 1. aşamanın sonuna yaklaşıldı. 1. aşama kapsamında Sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli ve koruma evlerinden gibi yerlerde kalan ve çalışanlara aşı uygulandı sonrasında 90 yaş üstünden başlayarak aşılama çalışmaları başladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlarında 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS aşı randevusu oluşturulabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

2AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

3COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 70 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


Randevuları bugün alınmaya başlanan 65 yaş üstü vatandaşların aşılaması 70 ise randevuların alınmasının ardından başlayacak.

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İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

BAKAN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat itibariyle randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

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