• 13 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:
65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Perşembe akşamı yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat tarihinden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevularını alabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 65 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır?
• 13 Şubat 2021 - 20:55 • Son Güncelleme:
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MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de uygulamaya konulan koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında şu ana kadar 3.121.143 vatandaş aşılandı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 2.904.949'a ulaştı. İlk dozu olduktan sonra ikinci dozu olmaya başlayan vatandaş sayısı ise 216.194 olarak açıklandı.
3 ayrı aşamada uygulamaya koyulacak olan aşılama çalışmaları kapsamında 1. aşamanın sonuna yaklaşıldı. 1. aşama kapsamında Sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli ve koruma evlerinden gibi yerlerde kalan ve çalışanlara aşı uygulandı sonrasında 90 yaş üstünden başlayarak aşılama çalışmaları başladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlarında 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS aşı randevusu oluşturulabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.
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COVİD 19 AŞI SIRALAMASI
Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 70 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.
Randevuları bugün alınmaya başlanan 65 yaş üstü vatandaşların aşılaması 70 ise randevuların alınmasının ardından başlayacak.
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