• 09 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
Avrupa'da en fazla gökdelen Türkiye'de
20. yüzyılın başlarında ABD'nin New York ve Chicago kentlerinde birbiri ardına yükselmeye başlayan gökdelenler kısa sürede dünyanın farklı kentlerinde de inşa edilir oldu. 1990'lı yıllardan itibaren Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da inşa edilmeye başlanan gökdelenler bugün kentler arasında bir yükseklik yarışına dönüşmüş durumda. Dubai'de bulunan Burj Khalifa bir kilometreye yaklaşan uzunluğuyla dünyanın en yüksek binası. Yapılan araştırmalara göre Avrupa kıtasında en çok gökdelen Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de yüksekliği 150 metreyi aşan 66 bina bulunurken en yakın takipçisi Rusya'da bu sayı 58. Belçika, İrlanda, Çekya gibi ülkelerde hiç gökdelen bulunmazken İsviçre'de yalnızca bir adet gökdelen bulunuyor. Türkiye ve Rusya'nın ardından üçüncü sırada yer alan İngiltere'de 34 gökdelen bulunuyor.
• 09 Şubat 2021 - 12:14 • Son Güncelleme:
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Günümüzde pek çok kentin merkezinde ya da yeni gelişmeye başlayan bölgelerinde yükselen gökdelenler, şehir silüetinin birer parçası haline gelmiş durumda. Emporis'in araştırmasına göre bu gökdelenler Avrupa kıtasında en çok Türkiye'de bulunuyor.
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Şehir bazlı değerlendirdiğimizde Avrupa kıtasında en çok gökdelene sahip şehir Moskova. 150 metreyi geçen yüksekliğe sahip 52 gökdelenin bulunduğu Moskova'yı 48 yüksek yapıyla İstanbul takip ediyor. Listede Türkiye'den yer alan diğer kentler Ankara ve İzmir. İngiltere'nin başkenti Londra listede üçüncü sırada yer alıyor.
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Moskova, Rusya
Rusya'nın başkenti ve Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Moskova aynı zamanda kıtada en çok gökdelene ev sahipliği yapan kent. Özellikle 2000'li yılların başında inşa edilmeye başlayan gökdelenler, Moskova'nın silüetini de değiştirmiş durumda. Kentte şu anda 58 gökdelen bulunuyor.
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St. Petersburg, Rusya
Beyaz geceleriyle ünlü St. Petersburg aynı zamanda kuzeyin Venedik'i olarak da alınıyor. Rusya'nın en Avrupai kenti olarak tanımlanan St. Petersburg, başkent Moskova'nın aksine çok sayıda gökdelene ev sahipliği yapmıyor. Ancak St. Petersburg'da bulunan Laktha Tower, 462 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek gökdeleni.
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