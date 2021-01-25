BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. BOTAŞ, farklı pozisyonlara sözlü sınavla 268 personel alacak. Personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı ekranı...