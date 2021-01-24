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AA
• 24 Ocak 2021 - 14:39 • Son Güncelleme:

Bu görüntüler Muğla'dan! Deniz suyu 40 metre çekildi

Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.

AA
• 24 Ocak 2021 - 14:39 • Son Güncelleme:
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"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

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Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

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Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

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Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

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