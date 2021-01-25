AA
• 25 Ocak 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu.
AA
• 25 Ocak 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler." dedi.
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Erdoğan şunları kaydetti: "Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Ülkemizin yapı stokunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir. (İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır."
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Tüm bakanların gece gündüz demediğini, enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasına gayret ettiklerini anlatan Erdoğan, "Sizler ağlıyordunuz, 'Acaba benin yavrum çıkacak mı?' diye bekliyordunuz. Nitekim bunlar içinde 'Acaba Cumhurbaşkanımız bugün annesini, babasını kaybetmiş bizlere de uğrar mı?' diye bekleyenler de var. Bunların çok daha iyisini yapacağız diye size söz verdik. Yıkılan bu binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize güç verdiniz." diye konuştu.
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"Gelirken balkonlarda selamlayanlara 'Kaç oda?' diye sordum, '3+1' diyorlar ve dua ediyorlar. Hamdolsun bütün mesele okullarıyla, camileriyle, oturdukları daireleriyle onlara bir mutlu imkan hazırlamak, zaten bizim görevimiz değil mi, bizim görevimiz. Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete 'devlet baba' demişler. Şimdi bizler de Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, bu yola devam ediyoruz. Kardeşlerim biz sizin hizmetçiniziz. Elazığ'a şehir hastanesi de yaptık mı? Yaptık. Bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık. Hamdolsun bununla birlikte bütün operasyonlar, her şey seri oldu. Okullarımızla, her şeyimizle hizmetinizdeyiz. Bundan sonra daha yapacak çok işimiz var."
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