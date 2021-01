Dost Ve Dostluk Sözleri: Arkadaşlıkla İlgili En Anlamlı Ve Etkileyici Güzel Sözler

Dostlar vardır; berrak, pırıl pırıl bir deniz. Boşa gitmez ne kadar güvenseniz. Dibini görürsünüz her şey meydanda. Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda. İçi dışı birdir çekinme ondan. Her sözü içtendir, her davranışı candan…