Geri Dön
BİST1.5770.49EURO8.94-0.45USD7.35-0.88ALTIN443.30-0.55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Dost Ve Dostluk Sözleri: Arkadaşlıkla İlgili En Anlamlı Ve Etkileyici Güzel Sözler
    • 20 Ocak 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:

    Dost Ve Dostluk Sözleri: Arkadaşlıkla İlgili En Anlamlı Ve Etkileyici Güzel Sözler

    Dostluk ile ilgili güzel sözler, insanların her zaman duymak isteyeceği sözlerdir. Duyguların en iyi ifadeedilebileceği, belki de derinden etkileyeceği etkileyici arkadaşlık sözleridir. Sizde bu tarz sözleriöğrenebilir, arkadaşlarınıza söyleyerek veya mesaj göndererek onların yüzünde güzel bir gülümsemebırakabilirsiniz. Sizin için arkadaşlıkla ilgili sözler ve dosta güzel sözler neler? İşte, tüm detaylar.

    • 20 Ocak 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Dostluğun ve arkadaşlığın kıymeti, hiç şüphesiz paha biçilmezdir. İnsanlar akrabalarından çok, belki dedostları ile daha çok vakit geçirir. Gerçek arkadaş, mutlu günde de kötü günde de arkadaşının yanında,ona destek olan kişidir. Bu bağlamda dostluk sözleri çok değerlidir. İnsana ne kadar sevildiğinin birgöstergesidir. Duyguların ifade edilmesinde çok iyi bir araçtır.Dost sözleri anlamlı olduğu zaman değer kazanır. Alelade söylenmiş bir söz, hisleri anlatamaz vebüyüleyici bir etki yaratmaz.Bir dostun ne kadar kıymetli olduğu, dosta güzel sözler söylenerek olur. Bu bakımdan arkadaşagönderilen bir mesaj veya bir sosyal medya paylaşımı, onun gönlünde ayrı bir yer kazanmak için oldukçaidealdir. Duyguların ifade edilebilmesi için, bu gibi paylaşımların ertelenmemesi gerekir.

    2

    Gerçek dostluk sağlık gibidir; kaybedilene kadar değeri çok az bilinir.

    3

    Hayat zaten pis, temiz kalmaya dost arıyoruz.

    4

    Herkesin dostu olan, kimsenin dostu değildir!

    5

    Dost edinmeye bak, düşmanı annen bile doğurur.

    6

    Gerçek dostlar yıldızlar gibidir karanlık çökünce ortaya çıkarlar…

    7

    Dostlarınızın omzuna yük olmayın, yüküne omuz verin.

    8

    Ve bazen de; seninle konuşmak iyi geldi, diyebileceğin birisi olmalı.

    9

    Dostum için ölürüm ben ölecek bir dost bulabilirsem eğer.

    10

    Yolun karanlığı olmaz, iyi bir dostla yürüyene.

    11

    Dost dediğin ayağını kaydıran değil, kaydığında seni yerden kaldırandır.

    12

    Sahte dostlar dedikodu yapana, gerçek dostlar sana inanır.

    13

    Dostluk gül olmaktır, yaprağı ile de, dikeni ile de.

    14

    İyi bir dost bin akrabaya bedeldir.

    15

    Deniz derindir ama bizim dostluğumuz kadar değil.

    16

    Dostlarını tanımak mı istiyorsun, hata yap.

    17

    Gerçek bir dosta sahipsen dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur.

    18

    Konuşurken kendini iyi hissettiğin bir dostu, asla kaybetme.

    19

    Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.

    20

    Dostluk illa yan yana diz dize olmak değildir. Asıl can cana kalp kalbe olmaktır.

    21

    En iyi dostunla kavga edersin ama onu yine seversin.

    22

    Hayatında güzel bir hazine arıyorsan dostlarına sıkı sarıl.

    23

    Bize hakiki dostlar lazım, çakal her yerde var.

    24

    Dostlarını en çok onlar mutluyken değil sıkıntıdayken ara.

    25

    Güvensizlik başlayınca, dostluk ölür.

    26

    Gölge gibi sahte dostlar da, güneş parladığında ortaya çıkar.

    27

    Dost düğünde halaya, ölümde tabuta omuz verendir. Biz dostumuzun her daim yanındayız, ayrılmayız.

    28

    Zaman gelir yollarına kαr yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

    29

    Denizler büyüktür üzerinde durulmaz, dostluklar kutsaldır asla unutulmaz.

    30

    Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz.

    31

    Hakiki dost, sıkıntılı zamanlarda senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edendir.

    32

    Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz.

    33

    Hakiki dostluk sıhhatten farksızdır; kıymeti, ancak elden gittikten sonra anlaşılır.

    34

    Gerçek dostluğun en güzel niteliklerinden biri anlamak ve anlaşılmaktır.

    35

    Dostlar vardır; berrak, pırıl pırıl bir deniz. Boşa gitmez ne kadar güvenseniz. Dibini görürsünüz her şey meydanda. Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda. İçi dışı birdir çekinme ondan. Her sözü içtendir, her davranışı candan…

    36

    Dostluk, sevincimizi arttırıp üzüntümüzü bölerek, mutluluğu geliştirir ve sefaletini hafifletir.

    37

    Bu dünyanın samimi dostları, gecenin en fırtınalı gemileridir.

    38

    İki şey biriktiririm: belgeler ve güvenilir dostlar.

    39

    Dostluk sevinçleri ikiye katlar, acıları ikiye böler.

    40

    Gerçek dost yanlış yaptığında seni uyaran, sonrasında ise koruyan kişidir. Yaptığın yanlışı herkese duyuran değil.

    41

    Dostluklar genellikle birden oluşur, onun için kolayca bitmelerine de şaşmamak gerekir.

    42

    Sahte bir dost, açık yürekli bir düşmandan daha tehlikelidir.

    43

    Dostluk verdiğini unutmak, aldığını hatırlamaktır.

    44

    Kötülüklerin yardakçısı dalkavukluk, dostluktan uzak dursun. bağışladıkları arasında dostluktan yücesi yoktur.

    45

    Sıradan bir arkadaş, sizi asla ağlarken görmez. Gerçek arkadaşın omuzları, sizin gözyaşlarınızdan sırılsıklam olmuştur.

    46

    Koca bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası ama en güzeli milyonlarca insan arasında senin dostun olmak.

    47

    Yürek umutlara gebe olduğundan beri, dostluklar ayrılıklara yenik düşmedi. Gönlümüz darağacındayken bile, küsüp dostlarımızı sevmeyi unutmadık biz.

    48

    Düşman kendini açığa vurur. Savaş ilan eder. Dost sevgisini hiçbir zaman ilan etmez.

    49

    Lafla değil, yürekle bağlılıktır dostluk. Yalnız anlarda, yalnız olmadığını bilmektir dostluk…

    50

    Gülkurusu akşamlarda, dost hasretlikleri yaşadık, belki yeri geldi ayrılıklara ağladık, ama kalbimize koyduğumuz dostlarımızı asla unutmadık inadına yaşadık…

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika: Türkiye tarih yazdı! Tam 700 adet...

    Tüm Türkiye'de denetim! Ceza yağdı...

    Son dakika: İlk başta sıra dışı gördüler! Avrupa sıraya girdi

    Son dakika: Asgari ücret sonrası bir artış daha! Nefes aldırdı