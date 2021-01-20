Dost Ve Dostluk Sözleri: Arkadaşlıkla İlgili En Anlamlı Ve Etkileyici Güzel Sözler

Dostluğun ve arkadaşlığın kıymeti, hiç şüphesiz paha biçilmezdir. İnsanlar akrabalarından çok, belki dedostları ile daha çok vakit geçirir. Gerçek arkadaş, mutlu günde de kötü günde de arkadaşının yanında,ona destek olan kişidir. Bu bağlamda dostluk sözleri çok değerlidir. İnsana ne kadar sevildiğinin birgöstergesidir. Duyguların ifade edilmesinde çok iyi bir araçtır.Dost sözleri anlamlı olduğu zaman değer kazanır. Alelade söylenmiş bir söz, hisleri anlatamaz vebüyüleyici bir etki yaratmaz.Bir dostun ne kadar kıymetli olduğu, dosta güzel sözler söylenerek olur. Bu bakımdan arkadaşagönderilen bir mesaj veya bir sosyal medya paylaşımı, onun gönlünde ayrı bir yer kazanmak için oldukçaidealdir. Duyguların ifade edilebilmesi için, bu gibi paylaşımların ertelenmemesi gerekir.