• 16 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız üzerinden 65 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu oluşturma
Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde 3 aşamada gerçekleştirilecek olan aşı çalışmaları kapsamında 1. aşamada büyük yol kat edildi. 1. grubun içerisinde en yüksek sayıya sahip olan 65 yaş üstü vatandaşlar 12 Şubat tarihinden itibaren aşı randevularını MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturmaya başladı. Hafta başından itibaren ise aşılama çalışmaları başladı. Henüz aşı randevusu oluşturmayan vatandaşlar MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu nasıl oluşturulur sorusuna yanıt arıyor. İşte randevu oluşturma ekranları...
• 16 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
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Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'den satın alınan Coronavac aşısı ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama takvimine göre ülkemizde aşılama çalışmaları bir öncelik sıralamasına göre belirlendi. İlk olarak Sağlık Çalışanları ve Eczacılar aşılanırken sonrasında Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar kendi grupları içerisinde 90 yaşından başlamak üzere başladı. 85-89 yaş arası aşılandıktan sonra 80-84 yaş arası bireyler sonrasında ise 70-79 yaş arası grubun aşılanmasına başlandı.
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Bakan Koca tarafından 12 Şubat tarihi işaret edilerek yapılan açıklamada e-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alınabileceği işaret edildi. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirü aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt ararken birçok vatandaş MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturdu. Peki Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
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KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabiliyor.
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Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.
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