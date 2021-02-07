Kabus yaşanıyor! Himalayalar'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor

Polise göre her iki barajda görev yapan toplam 200 kişidense haber alınamıyor.Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya Dağları'ndan bir buz kütlesinin kopup baraja düşmesi sel felaketine yol açtı. Olayda en az 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.