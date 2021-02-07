milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
Kabus yaşanıyor! Himalayalar'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde insanlık dramı yaşanıyor. Eriyen buzulun oluşturduğu sel nedeniyle yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Olayda çok sayıda can kaybı olmasından korkuluyor. Çevreciler ise felakete enerji santrallerinin sebep olduğunu savunarak hükümeti eleştirdi. Ülkenin eski su kaynakları bakanı da olaya çok sert tepki gösterirken tüm dünya şimdi ilk şoku atlatıp kaybolanların bulunması için dua ediyor.
milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
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Çevre uzmanları eyaletteki büyük hidroelektrik projelerine son verilmesi çağrısında bulundu. Su, çevre ve iklim değişikliği konularında çalışan İklim Değişikliği ile Mücadele Ağı gönüllüsü Ranjan Panda, "Bu felaket, bu eko-duyarlı bölgedeki hidroelektrik barajlarının ciddi bir incelemesini gerektiriyor" dedi.
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