Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Kabus yaşanıyor! Himalayalar'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor
milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:

Kabus yaşanıyor! Himalayalar'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde insanlık dramı yaşanıyor. Eriyen buzulun oluşturduğu sel nedeniyle yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Olayda çok sayıda can kaybı olmasından korkuluyor. Çevreciler ise felakete enerji santrallerinin sebep olduğunu savunarak hükümeti eleştirdi. Ülkenin eski su kaynakları bakanı da olaya çok sert tepki gösterirken tüm dünya şimdi ilk şoku atlatıp kaybolanların bulunması için dua ediyor.

milliyet.com.tr
• 07 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde, eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edilen sel felaketi meydana geldi.

2

Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajı’nın sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

3

Buzul parçasının düştüğü barajda çalışanlarla çevredeki köylülerin sel sularına kapılmış olmasından korkuluyor. Rishiganga Hidroelektrik Santrali tamamen yıkıldı, Dhauliganga Santrali ise ağır hasar aldı.

4

Polise göre her iki barajda görev yapan toplam 200 kişidense haber alınamıyor.Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya Dağları'ndan bir buz kütlesinin kopup baraja düşmesi sel felaketine yol açtı. Olayda en az 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

5

Nanda Devi buzulundan kopan kütlenin barajı taşırmasının ardından Hindistan Hava Kuvvetleri mobilize edildi, arama kurtarma çalışmaları için afet bölgesine ekipler sevk edildi.

6

Durumun yakından takip edildiğini duyuran Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Tüm ülke Uttarakhandlılar için dua ediyor" diye yazdı.

7

Yetkililer Alaknanda Nehri'nin çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere sığınmaları için uyarıda bulundu.

8

Komşu eyalet Uttar Pradesh'te de nehir yataklarının bulunduğu bölgelerde alarm verildi.

9

Başbakan Narendra Modi Twitter'da yaptığı açıklamada, "Hindistan, Uttarakhand'ın yanında ve bütün ülke oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor" dedi.

10

Hindistan'ın eski su kaynakları bakanı ve Modi'nin partisinin kıdemli lideri Uma Bharti, bölgede bir enerji projesi inşa edilmesini eleştirdi.

11

Dağlardan akan ana nehre atıfta bulunan Bharti, Twitter'da "Bakan olduğumda, Himalaya çok hassas bir yer olduğundan enerji projeleri Ganga ve ana kolları üzerine inşa edilmesin istemiştim" dedi.

12

Çevre uzmanları eyaletteki büyük hidroelektrik projelerine son verilmesi çağrısında bulundu. Su, çevre ve iklim değişikliği konularında çalışan İklim Değişikliği ile Mücadele Ağı gönüllüsü Ranjan Panda, "Bu felaket, bu eko-duyarlı bölgedeki hidroelektrik barajlarının ciddi bir incelemesini gerektiriyor" dedi.

13

"Hükümet artık uzmanların uyarılarını görmezden gelmemeli ve bu kırılgan ekosistemde hidroelektrik projeleri ve kapsamlı otoyol ağları inşa etmeyi bırakmalıdır."

14

Uttarakhand ani sel ve toprak kaymalarına meyilli bir bölge. Yaşanan felaket çevre gruplarının ekolojik olarak hassas olan dağlardaki enerji projelerinin gözden geçirilmesi için çağrılara yol açtı.

15

Uttarakhand'da 2013 yılında yılında aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 5 binden fazla kişi can vermiş, "Himalaya tsunamisi" olarak bilinen olayda binlerce ev de kullanılamaz hale gelmişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Müşterisi ayağına geliyor! Kilosu 15 lira...

1 dakikada yapamadığı şey yok! Türkiye birleştirdi...

Son dakika: Dolar kuru için tahminler değişti! 'Anlamlı değil' deyip uyardı

Son dakika: Büyük avantaj için süre bitti! Sakın atlamayın...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet