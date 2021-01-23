• 23 Ocak 2021 - 01:40 • Son Güncelleme:
Las Vegas'tan 7 kat daha büyük kumar bölgesi Makao
Makao, Çin'e bağlı özerk bir yönetim bölgesi. Hong Kong'a yakın bir konumda yer alan ve statüsü de onun gibi olan Makao, dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla olan yerleşimidir. Kumarhaneler kenti olarak bilinen Makao, Las Vegas'tan 7 kat fazla kazanca sahiptir. Burası aynı zamanda dünyada Katar'dan sonra en yüksek ikinci satın alma gücüne sahip yeridir.
• 23 Ocak 2021 - 01:40 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Makao, Çin'in güneydoğusunda İnci Nehri deltasında bulunan takımadalar üzerine kurulu bir kent. 28 kilometre karelik bir alan üzerine kurulu olan Macao, küçük bir coğrafyada yer alsa da yüksek nüfusa sahiptir.
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