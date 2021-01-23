Las Vegas'tan 7 kat daha büyük kumar bölgesi Makao

Kent mimarisi kadar tabelalara, sokakta konuşulan dile kadar pek çok yönüyle Makao size kendinizi Portekiz'de gibi hissettiriyor. Sömürge dönemine ait kiliseler ve Lizbon'u aratmayan sokaklar Makao'nun en dikkat çeken yönlerinden biri olsa da günümüzde şehir yüksek binalarıyla ünlüdür.