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• 23 Ocak 2021 - 01:40 • Son Güncelleme:

Las Vegas'tan 7 kat daha büyük kumar bölgesi Makao

Makao, Çin'e bağlı özerk bir yönetim bölgesi. Hong Kong'a yakın bir konumda yer alan ve statüsü de onun gibi olan Makao, dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla olan yerleşimidir. Kumarhaneler kenti olarak bilinen Makao, Las Vegas'tan 7 kat fazla kazanca sahiptir. Burası aynı zamanda dünyada Katar'dan sonra en yüksek ikinci satın alma gücüne sahip yeridir.

• 23 Ocak 2021 - 01:40 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Makao, Çin'in güneydoğusunda İnci Nehri deltasında bulunan takımadalar üzerine kurulu bir kent. 28 kilometre karelik bir alan üzerine kurulu olan Macao, küçük bir coğrafyada yer alsa da yüksek nüfusa sahiptir.

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Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı Makao, nüfusunun birkaç katı turisti de her yıl ağırlamakta. En önemli gelirleri arasında kumar ve turizmin bulunduğu Makao, bu yönüyle dünya çapında bir şöhrete sahip.

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Günümüzde Çin'in özerk bir yönetim bölgesi olan Makao, geçmişte uzun süre Portekiz sömürgesi olarak varlığını sürdürdü. Ming İmparatorluğu'nun bir parçasıyken 1556'da Portekiz tarafından sömürgeleştirilen bölgede günümüzde de bu etkiyi görmek mümkün.

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Kent mimarisi kadar tabelalara, sokakta konuşulan dile kadar pek çok yönüyle Makao size kendinizi Portekiz'de gibi hissettiriyor. Sömürge dönemine ait kiliseler ve Lizbon'u aratmayan sokaklar Makao'nun en dikkat çeken yönlerinden biri olsa da günümüzde şehir yüksek binalarıyla ünlüdür.

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Hong Kong – Zhuhai – Makao Köprüsü ile Hong Kong'a bağlanan şehir, çok canlı bir ticaret hayatına da sahiptir. 55 kilometrelik uzunluğa sahip köprü açıldığı 2018 yılından beri bu iki zengin kenti birbirine bağlayıp ulaşımı da kolaylaştırıyor.

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Son yıllarda inşa edilen gökdelenlerle bambaşka bir görünüm kazanan Macao, bu yönüyle komşusu Hong Kong'u da aratmamakta. Üstelik Macao, zenginlik bakımından da Hong Kong'dan çok daha ileri bir seviyede.

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Uluslararası Para Fonu'nun verilerine göre Makao, Katar'dan sonra dünyanın en yüksek satın alma gücüne sahip yeri olma özelliği taşıyor. Ancak bununla birlikte Makao'da gelir adaletsizliği de bir hayli yüksektir.

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Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu yerlerden de biri olan Makao, neredeyse tamamı kentleşmiş bir alan üzerine delta kıyılarının ıslah edilmesiyle kurulmuş ve bu şekilde de gelişimini sürdürmüştür.

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Turizm, Makao'nun en önemli gelir kalemlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Ancak bölgeye gelen turistlerin pek çoğu, kumar oynamak için Makao'yu ziyaret etmektedir. Bu yönüyle Makao, bir kumar merkezidir.

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Dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan Makao'nun kumar geliri Las Vegas'ın yedi katı civarındadır. Bu da aslında Makao'nun sahip olduğu zenginliğin kaynağı açısından da bizlere bir fikir vermekte. Kent, ışıltılı gece hayatıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

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1999 yılında özel statüyle Çin'e katılan Makao, dünyanın en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapan çemberin içinde yer alması sayesinde turizm ve kumar gelirini bu denli arttırmayı başarmıştır.

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Makao'yu 1999 yılına kadar Portekiz Hükumeti'nin atadığı vali yönetmekteydi. Ancak bu tarihten sonra durum değişmiştir. Günümüzde Portekizce ve Portekiz kültürü kent yaşamında önemli bir yere sahip olsa da yönetim bakımından Çin'in kontrolündedir.

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