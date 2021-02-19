• 19 Şubat 2021 - 17:16 • Son Güncelleme:
Okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze okula ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurusunda bulundu. Öğrencileri yakından ilgilendiren bu haber birçok öğrenciyi arayışa geçirdi. Okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak? soruları büyük ilgi görmeye başladı. Peki Liseler yüz yüze okula ne zaman başlıyor? İşte mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimleri hakkında son dakika haberi...
• 19 Şubat 2021 - 17:16 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberlere göre köy okullarında ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde etkili olan kar yağışı bazı köy okullarına engel olsa da olumsuz hava şartları ortadan kalktıktan sonra yüz yüze eğitime aynen devam edilecek. Durum böyle olunca gözler genel kitleye çevrildi. Şehirlerde okuyan öğrenciler, okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak, 2. dönem yüz yüze mi olacak sorularını peş peşe sormaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önemli duyuru...
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