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• 19 Şubat 2021 - 17:16 • Son Güncelleme:

Okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze okula ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurusunda bulundu. Öğrencileri yakından ilgilendiren bu haber birçok öğrenciyi arayışa geçirdi. Okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak? soruları büyük ilgi görmeye başladı. Peki Liseler yüz yüze okula ne zaman başlıyor? İşte mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimleri hakkında son dakika haberi...

• 19 Şubat 2021 - 17:16 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberlere göre köy okullarında ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde etkili olan kar yağışı bazı köy okullarına engel olsa da olumsuz hava şartları ortadan kalktıktan sonra yüz yüze eğitime aynen devam edilecek. Durum böyle olunca gözler genel kitleye çevrildi. Şehirlerde okuyan öğrenciler, okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak, 2. dönem yüz yüze mi olacak sorularını peş peşe sormaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önemli duyuru...

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

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İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

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Şubat ayının sonunda öğretmenlere de aşı uygulanacağı bildirildi.

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