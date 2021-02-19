Okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze okula ne zaman başlıyor?

İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.