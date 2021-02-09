Sabahattin Ali Sözleri: Sabahattin Ali'nin Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel Sözler

Fakat benim içimde öyle bir şeytan var ki… bana her zaman istediğimden büsbütün başka şeyler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmaya çalışmak boş… Yalnız ben değil, hepimiz onun elinde bir oyuncağız… Senin dünyaya hakimiyet planların bile eminim onun mahsulü…