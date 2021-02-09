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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Sabahattin Ali Sözleri: Sabahattin Ali'nin Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel Sözler
    • 09 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:

    Sabahattin Ali Sözleri: Sabahattin Ali'nin Aşk Şiirlerinden Alıntılar Ve En Güzel Sözler

    Türk edebiyatı dendiği zaman akla gelen ilk isimler arasında Sabahattin Ali öne çıkar. Özellikle yazdığı kitaplar ve birçok eser üzerinden, alıntı sözler günümüzde hala yaygın olarak kullanılıyor. Hayata dair ve aşk ile sevgi üzerine en güzel Sabahattin Ali sözlerini, ne zaman ve nerede isterseniz kullanabilirsiniz. İşte Sabahattin Ali sözleri: Sabahattin Ali’nin aşk şiirlerinden alıntılar ve en güzel sözler.Adını altın harflerle Türk edebiyatına yazdırmış olan Sabahattin Ali, pek çok insanın sevdiği en özel isimlerden biridir. Özellikle yazdığı kitaplar içerisinde bulunan pek çok söz, derin anlamları ile beraber insanların yüreğine işler. Aynı zamanda hayata dair en özel sözleri ile beraber felsefi bir yanı da olan Sabahattin Ali, artık alıntı olarak ele alınmış sözleri ile sosyal medya platformlarında değerlendiriliyor.

    • 09 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
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    Ne zaman isterseniz farklı sosyal medya mecralarında kullanabilir ya da günlük hayatınızda değerlendirebilirsiniz. Yaşantınızı anlam katacak ve bu anlamı farklı insanlarla paylaşma imkanı sağlayacak en özel Sabahattin Ali sözleri sizleri bekliyor. Onun aşk şiirlerinden alıntıları sevdiğiniz insana gönülden dile getirebilirsiniz.

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    Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek.

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    Bir arkadaş istiyorum. Benimle konuşmadan beni tamamen anlayacak, benimle karşı karşıya saatlerce hiç konuşmadan oturabilecek bir arkadaş.

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    “Ben böyleyim işte!” dedi. “Ben garip bir kadınım. Benimle ahbaplık etmek isterseniz birçok şeylere tahammüle mecbur kalacaksınız.

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    Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa: ‘Dünyada neler gördünüz? ‘ dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki…

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    Benim beklediğim aşk başka! O bütün mantıkların dışında, tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka; istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka… Aşk bence bu istemektir. Mukavemet edilmez bir istemek!.

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    Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette değildi; fakat yokluğu müthişti…

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    İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.

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    Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan insanı vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? Fakat hep böyle değil midir ? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?

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    Halbuki en çok okuduğum bir kitabın, en çok okuduğum bir satırı bile bana bazen başka şeyler söyleyebilir…

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    Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.

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    Bir kitabı okurken geçen iki saatin, ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım.

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    Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum.

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    Ela gözünden akan Ateşli nazarların Acaba acımadan Kimi yakacak yarın?

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    Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın?

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    Konuşmaya ne lüzum vardı? Bütün güzel laflardan ve hoş insanlardan sıkılan bu mahlukları, birbirlerinin sessiz mevcudiyeti, yorgunluk verecek kadar doyuruyordu.

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    Yaşamak, herkesten daha iyi, herkesten daha üstün yaşamak, insanlara hâkim olarak, kuvvetli, belki de biraz zalim olarak yaşamak…

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    Fakat benim içimde öyle bir şeytan var ki… bana her zaman istediğimden büsbütün başka şeyler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmaya çalışmak boş… Yalnız ben değil, hepimiz onun elinde bir oyuncağız… Senin dünyaya hakimiyet planların bile eminim onun mahsulü…

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    Mini mini kafalarımızı ukalaca kitaplar, birbirinden çürük bilgiler, neticesi olmayan hesaplar ve Allah kahretsin, karmakarışık menfaat düşünceleri dolduruyor… Buna rağmen burnumuzu kaldırmadan bozuk kaldırımlarda yürüyüp gitmekte devam ediyoruz.

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    Kuvvetli olmak her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur gösterebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.

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    İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

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    İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu… İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var… tembellik var… iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey; hakikatleri görmekten kaçınmak itiyadı var.

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    Bu akşam anladım ki, bir insan diğer bir insana bazan hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş. Gene bu akşam anladım ki, onu kaybettikten sonra, ben dünyada ancak kof bir ceviz tanesi gibi yuvarlanıp sürüklenebilirim.

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    Hayatta yalnız kalmanın esas olduğunu hala kabul edemiyor musunuz?

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    Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır, ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam...

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    Dünyada bana hiçbir şey, tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir.

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    Kendimi bildim bileli, bütün günlerimi, haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden, bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım.

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    İnsanları kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve selahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır?

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    İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.

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    Başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğumuzu zannetmektir ki, ne kendimiz bu kadar büyük, ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur.

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    Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o, benim için bütün insanlığın timsaliydi.

    32

    Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?

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    Aşk öyle bir histir ki, nereden geldiğini bilemediğimiz gibi, günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilemeyiz.

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    Kendi içimizde, kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki.

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    İnsanın içini bir dert kemirmeyince yüzü böyle solar, gözleri böyle dalar mı?

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    Kalbini sağlam tut.

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    Niçin bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli?

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    Olur, bazan olur... İnsan dedikleri mahlukun, içinde neler kaynaştığını biliyor muyuz? Öyle anlar olur ki, en ummadığımız adam en beklemediğimiz şeyleri yapabilir.

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    Etrafın seni sıkmaya başladığı zaman kitap oku..

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    Ben dünyada bu kadar güzel gülen, güldüğü zaman bu kadar güzel olan insan görmedim.

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    Bir insan bir insana elbet yeterdi.

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    Saadet, hayatı olduğu gibi kabul etmektir.

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    İçimde yarı kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı.

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    Bu dünyada gönlüne karşı gelen babayiğit çıkmamış.’

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    Artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yok. lüzum da yok.

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    Demek ki, insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar.

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    Ne kuzuların ağzından vahşi kurt dişlerinin sırıttığını gördüm.

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    Kaçmak lazım biraz hayattan. Daha büyük kaçışlara hazırlanmak için.

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    Zaten sıkmadan, uzun uzun anlatmasını bilen yegane geveze, denizdir.

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    Dünyada mektep kitabından başka bir şey okunabileceğini bilmiyordu.

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