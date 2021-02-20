Son dakika: ABD-Suudi Arabistan ittifakında yeni dönem: 'Güzel zamanlar sona erdi!'

TAHTIN ARKASINDAKİ GÜÇ Biden'ın bu yaklaşımı aslında ABD için de riskler barındırıyor. Kral Salman'ın sağlığı artık Suudi Arabistan'ı güçlü ve aktif şekilde yönetmek için yeterince iyi değil. Yani pratikte Washington yine kendisini Kral'ın oğlu Muhammed bin Salman'ın oğluyla birlikte çalışırken bulabilir. Sevsinler veya sevmesinler, bu süreç on yıllar boyunca da sürebilir.