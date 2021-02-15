• 15 Şubat 2021 - 07:52 • Son Güncelleme:
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan bin pişman...
Son dakika haberine göre Türkiye’nin dört bir yanındaki yoğun kar yağışı ile beraber kış lastiğinin önemi de yeniden gözler önüne serildi. Uzmanlar, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta kış lastiğinin şart olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte akü, soğutma sıvısı, cam sıvıları da araç sahipleri tarafından kontrol edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.
• 15 Şubat 2021 - 07:52 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yılın son aylarından bu yana otomotiv sektörünün en çok konuştuğu konulardan bir tanesi kış lastiği. Değişen hava koşulları, yumuşak geçen kış derken bir anda bastıran kar ile hazırlıksız kalan sürücüler ortaya çıktı.
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Her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için soğuk hava koşullarında birinci önlem kış lastiği olarak belirtiliyor. Yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı göstermediği, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığı, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığı uzmanlar tarafından söyleniyor.
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Periyodik bakımları ihmal etmeyin:
Eksilmiş yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır, yıpranan fren diski ve balataları ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini ekstra uzatır. Pandemi sebebiyle aracınızı uzun süredir kullanmıyorsanız, haftada bir kez çalıştırmaya ve mümkünse kısa bir sürüş yapmaya özen gösterin.
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