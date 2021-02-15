Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan bin pişman...

Bunun önüne geçmek için koşullar ne olursa olsun, kış aylarında, havanın 7 derecenin inebileceği her zaman, kış lastiği kullanmak hayat kurtarıyor. Her mevsimde hava koşullarına uygun kıyafetle çıktığımız gibi uygun lastikle yola çıkmak da öncelikler arasında yer alıyor.