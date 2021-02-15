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    HaberlerOtomobil Haberleri Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan bin pişman...
    • 15 Şubat 2021 - 07:52 • Son Güncelleme:

    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan bin pişman...

    Son dakika haberine göre Türkiye’nin dört bir yanındaki yoğun kar yağışı ile beraber kış lastiğinin önemi de yeniden gözler önüne serildi. Uzmanlar, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta kış lastiğinin şart olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte akü, soğutma sıvısı, cam sıvıları da araç sahipleri tarafından kontrol edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

    • 15 Şubat 2021 - 07:52 • Son Güncelleme:
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    Geçtiğimiz yılın son aylarından bu yana otomotiv sektörünün en çok konuştuğu konulardan bir tanesi kış lastiği. Değişen hava koşulları, yumuşak geçen kış derken bir anda bastıran kar ile hazırlıksız kalan sürücüler ortaya çıktı.

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    Bunun önüne geçmek için koşullar ne olursa olsun, kış aylarında, havanın 7 derecenin inebileceği her zaman, kış lastiği kullanmak hayat kurtarıyor. Her mevsimde hava koşullarına uygun kıyafetle çıktığımız gibi uygun lastikle yola çıkmak da öncelikler arasında yer alıyor.

    3UZMANLAR UYARIYOR

    UZMANLAR UYARIYOR

    Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre Türkiye’de ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının bireysel araç sahipleri tarafından da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

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    Her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için soğuk hava koşullarında birinci önlem kış lastiği olarak belirtiliyor. Yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı göstermediği, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığı, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığı uzmanlar tarafından söyleniyor.

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    Aracın lastikleri dışında soğuk havaların giderek hakimiyetini arttırdığı bu dönemde aracın diğer parçalarını ve sıvılarını da dikkatli şekilde incelemekte ve bakımdan geçirmekte fayda var. RS servis uzmanları bu dönem için bir dizi öneriyi sıraladı:

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    Aracınızın soğutma sıvısını her yıl değiştirmeye özen gösterin, eksilen ve eskiyen soğutma sıvısı, motorun donmasına ya da hararet yapmasına sebep olarak çok yüksek maliyetler çıkarabilir!

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    Akü kontrolünü elden bırakmayın, artık birçok modern otomobilde akünün zayıfladığına dair uyarı mesajı alabilirsiniz. Akünüzün zayıflamaması için kontak kapalıyken 20 dakikadan fazla multimedya sistemi, farlar açık şekilde beklemeyin; telefon şarj etmeyin.

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    Silecek suyunda yüzde 100 su kullanmayın. Kış aylarında silecek suyunun cama püskürtülürken donabileceğine ve camda buzlanma yaratarak tehlikeli kazaların yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

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    Dış mekân ve iç mekândaki ısı farkından dolayı ortaya çıkan buğu oluşumunu önlemek adına klimanın çalıştırılması, eskiyen polen filtresinin değiştirilmesi ve mümkünse aktif karbonlu filtre kullanılması tavsiye ediliyor.

    10Periyodik bakımları ihmal etmeyin:

    Periyodik bakımları ihmal etmeyin:

    Eksilmiş yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır, yıpranan fren diski ve balataları ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini ekstra uzatır. Pandemi sebebiyle aracınızı uzun süredir kullanmıyorsanız, haftada bir kez çalıştırmaya ve mümkünse kısa bir sürüş yapmaya özen gösterin.

    11Aydınlatma sistemine dikkat edin:

    Aydınlatma sistemine dikkat edin:

    Standart dışı ampuller, karlı ve sisli havalarda görüş mesafenizin kısalmasına sebep olur. Patlayan ampulleriniz varsa, vakit kaybetmeden değiştirin. Ayrıca otomobilin far ve stop grubunda oluşan buzları temizlemek için bagajınızda her zaman bir buz kazıyıcı bulundurun.

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