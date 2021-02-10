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• 10 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Koca'dan kafe ve restoranlar için flaş açıklama

Gelen son dakika haberine göre; herkesin gözü Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bakan Koca'nın yapacağı açıklamadaydı. Kritik toplantı sonrası Bakan Koca önemli bilgiler paylaştı, mutasyonlu virüse dair uyarılarda bulundu. Aşı takviminden yüz yüze eğitime varana kadar birçok konuya değinen Koca, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağını sorusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı.

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Bakan Koca açıklamalarına aşı gündemi ile başladı ve "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak." ifadelerine yer verdi.

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Vaka sayılarında mustasyonlu virüsün eskisi olup olmadığına açıklık getiren Koca, "Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid -19 mücadelesinde yeni bir umut doğmasına yol açtı. Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı." dedi

5RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

6ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.

7YERLİ AŞI

YERLİ AŞI

Bakan Koca yerli aşı çalışmalarına ilişkin verdiği detaylarda, "Erciyes Üniversitesinde Faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak. Her geçen gün bu sayılar giderek artmış olacak." ifadelerini kullandı.

8MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Mutasyon görülen illere değinin Koca'nın açıklamalar şöyle: Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon gerçekten o bölgede sorun haline geldiyse o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar geliştirilebilir mi Bilim Kurulu o dönemde tartışır. Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı.

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Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde il ve ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak.

1017 AŞI ADAYI

17 AŞI ADAYI

Bakan Koca, "Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden yerli aşı adayımız için faz 2 insan deneyi gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.

11SALGINDA YENİ DÖNEM

SALGINDA YENİ DÖNEM

Bakan koca 'salgında yeni dönem' diyerek, "Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur." dedi.

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Bakan Koca'nın açıklamalar özetle şöyle: Farklı ülkelerin ürettiği Kovid-19 aşıları arasında biz tercihimizi inaktif aşıdan yana kullandık.

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Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Aşı koronavirüs mücadelesinde en etkili çıkış yolu olarak görünüyor.

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Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

15TÜRKİYENİN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Öte yandan; Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.

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