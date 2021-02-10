• 10 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:
Son dakika: Bakan Koca'dan kafe ve restoranlar için flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; herkesin gözü Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bakan Koca'nın yapacağı açıklamadaydı. Kritik toplantı sonrası Bakan Koca önemli bilgiler paylaştı, mutasyonlu virüse dair uyarılarda bulundu. Aşı takviminden yüz yüze eğitime varana kadar birçok konuya değinen Koca, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağını sorusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...
• 10 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı.
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Bakan Koca açıklamalarına aşı gündemi ile başladı ve "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak." ifadelerine yer verdi.
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Vaka sayılarında mustasyonlu virüsün eskisi olup olmadığına açıklık getiren Koca, "Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid -19 mücadelesinde yeni bir umut doğmasına yol açtı. Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir." ifadelerini kullandı.
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Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı." dedi
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RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?
Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.
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MUTASYONLU VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
Mutasyon görülen illere değinin Koca'nın açıklamalar şöyle: Mutasyonun tipine bağlı. Mutasyon gerçekten o bölgede sorun haline geldiyse o bölge için mutasyona özel birtakım yaklaşımlar geliştirilebilir mi Bilim Kurulu o dönemde tartışır. Her geçen gün il sayısı ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı.
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SALGINDA YENİ DÖNEM
Bakan koca 'salgında yeni dönem' diyerek, "Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur." dedi.
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