MİLLİYET.COM.TR
• 08 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Bankalardan 'zaman aşımı' uyarısı! Silinecek...
Bankada hesabı olan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Çok sayıda banka harekete geçti ve müşterilerini uyarmaya başladı. Bu tarihi kaçıran kişilerin parası yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
MİLLİYET.COM.TR
• 08 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kalmış olabilir. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların internet sitesine girdiğinizde liste de mevcut.
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Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
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Albayrak Türk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.
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01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.
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Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan katılım fonu, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.
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Halbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2020 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.
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Vakıfbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.
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