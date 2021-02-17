milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:
Son dakika: Bir yıldan uzun süredir kimse görmemişti... Ortaya çıktı!
Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un sık sık kameralar önüne çıksa da aynı şey eşi Ri Sol-ju için geçerli değil. Fotoğraf vermeyi pek sevmeyen ve bir yıldan uzun bir süredir kimselerin görmediği 'First Lady', hükümet tarafından yayınlanan fotoğraflarda, ülkenin en büyük bayramlarından birinde konserde gülüp alkışlarken görülüyor. Son dakika haberine göre, Hakkında sağlığından endişe edildiği haberleri bile yapılan, Ri Sol-ju, eşinin yanında verdiği pozlarda gayet mutlu görünüyordu.
milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:
1
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, bir yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez halkın önüne çıktı. Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi ile görüntülendi.
2
Ri, dün Kim'in 2011'de ölen babası, eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in doğum yıldönümü için verilen bir konsere eşiyle birlikte katıldı. Bu tür etkinliklere her zaman Kim'le birlikte katılan Ri'nin geçen yıl Ocak ayından bu yana kamuoyunun önüne çıkmaması sağlığıyla ilgili söylentilere neden olmuştu. Ri'nin hamile olabileceği de öne sürülmüştü.
3
Güney Kore Ulusal İstihbarat Kurumu'nun ise Ri'nin Kovid-19 salgını nedeniyle evinde kaldığı ve çocuklarıyla zaman geçirdiği değerlendirmesinde bulunduğu iddia edilmişti. Kuzey Kore'de şimdiye kadar hiç Kovid-19 vakası rapor edilmedi. Ancak uzmanlar bunun çok olası olmadığını söylüyor.
5
7
9
KİM'İN UNVANI DEĞİŞTİ
Bu arada Devlet medyası, haberlerinde bir kez daha Kim jong-un için "Başkan" yerine "Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.Bu unvan ilk kez geçen hafta Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından kullanılmıştı. Normalde "devlet başkanı" unvanı sadece Kuzey Kore'nin kurucusu ve Kim'in büyükbabası Kim Il-sung için kullanılıyordu.
10
KORKUNÇ İDDİA
Dünyanın en karanlık ve izole ülkelerinden birisi olan Kuzey Kore ve yaptığı çalışmalarla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Otoriter lider Kim Jong Un'un girişimleri dünyayı ayağa kaldırdı. Güney Kore istihbarat teşkilatına göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları Pfizer Covid-19 aşısıyla ilgili verileri çalmaya çalıştı.
11
Koronavirüs salgınında devlet destekli bilgisayar korsanlarının, en son araştırmaları çalmaya çalışırken, sağlık kuruluşlarını, aşı bilimcilerini ve ilaç üreticilerini daha sıkı takibe aldıkları görülüyor.
12
ÖZEL BİRİM VE KARANLIK OPERASYONLAR
Konuyla ilgili bir kaynak, Seul merkezli Daily NK'ya, Kim Il Sung Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının, biyolojik araştırma enstitüsündeki çalışmalarını yürütmek için 'hackleme faaliyetleri' yoluyla toplanan verileri kullandığını söyledi. Kuzey Koreli kaynak, iktidar partisinin aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 hakkında istihbaratı hacklemeye adanmış Büro 325 adlı özel bir birim kurduğunu söyledi.
13
Doğrudan partinin merkez komitesinden emir alan gizli büronun, Kim'in nüfuzlu kız kardeşi Kim Yo-jong'a rapor verdiği söyleniyor. Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı iddiaları, geçen yıl Batı'da, şu anda Avrupa'da ve ABD'de kullanılmakta olan herhangi bir aşı onaylanmadan önce ortaya çıktı ve Microsoft, Lazarus Grubu adlı karanlık bir operasyona parmağını işaret etti.
15
17
19
21
23
25