Son dakika: Bir yıldan uzun süredir kimse görmemişti... Ortaya çıktı!

Ri, dün Kim'in 2011'de ölen babası, eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in doğum yıldönümü için verilen bir konsere eşiyle birlikte katıldı. Bu tür etkinliklere her zaman Kim'le birlikte katılan Ri'nin geçen yıl Ocak ayından bu yana kamuoyunun önüne çıkmaması sağlığıyla ilgili söylentilere neden olmuştu. Ri'nin hamile olabileceği de öne sürülmüştü.