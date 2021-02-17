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milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:

Son dakika: Bir yıldan uzun süredir kimse görmemişti... Ortaya çıktı!

Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un sık sık kameralar önüne çıksa da aynı şey eşi Ri Sol-ju için geçerli değil. Fotoğraf vermeyi pek sevmeyen ve bir yıldan uzun bir süredir kimselerin görmediği 'First Lady', hükümet tarafından yayınlanan fotoğraflarda, ülkenin en büyük bayramlarından birinde konserde gülüp alkışlarken görülüyor. Son dakika haberine göre, Hakkında sağlığından endişe edildiği haberleri bile yapılan, Ri Sol-ju, eşinin yanında verdiği pozlarda gayet mutlu görünüyordu.

milliyet.com.tr
• 17 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, bir yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez halkın önüne çıktı. Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi ile görüntülendi.

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Ri, dün Kim'in 2011'de ölen babası, eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in doğum yıldönümü için verilen bir konsere eşiyle birlikte katıldı. Bu tür etkinliklere her zaman Kim'le birlikte katılan Ri'nin geçen yıl Ocak ayından bu yana kamuoyunun önüne çıkmaması sağlığıyla ilgili söylentilere neden olmuştu. Ri'nin hamile olabileceği de öne sürülmüştü.

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Kurumu'nun ise Ri'nin Kovid-19 salgını nedeniyle evinde kaldığı ve çocuklarıyla zaman geçirdiği değerlendirmesinde bulunduğu iddia edilmişti. Kuzey Kore'de şimdiye kadar hiç Kovid-19 vakası rapor edilmedi. Ancak uzmanlar bunun çok olası olmadığını söylüyor.

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Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodung Sinmun'a göre çift, başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'na gelişlerinde büyük coşkuyla karşılandı. Gazetenin ifadesiyle Kim ve eşi, 'alkış yağmuruna tutuldu'.

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Konser fotoğraflarında çift dahil hiç kimsenin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyor. Kim, konserde sigara da içiyor. Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang'a göre Ri üst düzey bir ailenin kızı. Babası bir profesör, annesi ise kadın doğum uzmanı.

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Devlet medyasına göre, 31 yaşında olduğu belirtilen Ri, üyeleri devlet tarafından seçilen Unhasu Orkestrası'nda şarkı söylüyordu. Cheong'a göre, Ri ile Kim'in 2009'da evlendiği düşünülüyor. Kim'in babası Kim-Jong-il 2008'de inme geçirmesinden sonra çiftin hızla evlendiği tahmin ediliyor.

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Güney Kore istihbaratına göre çiftin üç çocukları var. Eski basketbol yıldızı Dennis Rodman, daha önce çiftin "Ju-ae" adlı bir kız bebekleri olduğunu ve Kim'in "iyi bir baba" olduğunu söylemişti.

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Kim konserden önce, babasının ve dedesinin katafalka konulduğu Kamusan Güneş Sarayı'nı ziyaret edip çelenk bıraktığı belirtiliyor. Kim Jong-il'in doğumgünü ülkede "Parlayan Yıldız Günü" olarak kutlanıyor.

9KİMİN UNVANI DEĞİŞTİ

KİM'İN UNVANI DEĞİŞTİ

Bu arada Devlet medyası, haberlerinde bir kez daha Kim jong-un için "Başkan" yerine "Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.Bu unvan ilk kez geçen hafta Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından kullanılmıştı. Normalde "devlet başkanı" unvanı sadece Kuzey Kore'nin kurucusu ve Kim'in büyükbabası Kim Il-sung için kullanılıyordu.

10KORKUNÇ İDDİA

KORKUNÇ İDDİA

Dünyanın en karanlık ve izole ülkelerinden birisi olan Kuzey Kore ve yaptığı çalışmalarla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Otoriter lider Kim Jong Un'un girişimleri dünyayı ayağa kaldırdı. Güney Kore istihbarat teşkilatına göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları Pfizer Covid-19 aşısıyla ilgili verileri çalmaya çalıştı.

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Koronavirüs salgınında devlet destekli bilgisayar korsanlarının, en son araştırmaları çalmaya çalışırken, sağlık kuruluşlarını, aşı bilimcilerini ve ilaç üreticilerini daha sıkı takibe aldıkları görülüyor.

12ÖZEL BİRİM VE KARANLIK OPERASYONLAR

ÖZEL BİRİM VE KARANLIK OPERASYONLAR

Konuyla ilgili bir kaynak, Seul merkezli Daily NK'ya, Kim Il Sung Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının, biyolojik araştırma enstitüsündeki çalışmalarını yürütmek için 'hackleme faaliyetleri' yoluyla toplanan verileri kullandığını söyledi. Kuzey Koreli kaynak, iktidar partisinin aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 hakkında istihbaratı hacklemeye adanmış Büro 325 adlı özel bir birim kurduğunu söyledi.

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Doğrudan partinin merkez komitesinden emir alan gizli büronun, Kim'in nüfuzlu kız kardeşi Kim Yo-jong'a rapor verdiği söyleniyor. Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı iddiaları, geçen yıl Batı'da, şu anda Avrupa'da ve ABD'de kullanılmakta olan herhangi bir aşı onaylanmadan önce ortaya çıktı ve Microsoft, Lazarus Grubu adlı karanlık bir operasyona parmağını işaret etti.

14İNSAN DENEKLER

İNSAN DENEKLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izole krallığında tek bir Kovid-19 vakası dahi görülmediği iddialarına rağmen, aşı geliştiricilerinin ürünlerini virüs benzeri semptomları olan insanlar üzerinde test ettikleri düşünülüyor.

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Güney Kore'nin parlamento istihbarat panelinin muhalif bir üyesi olan Ha Tae-keung, Pfizer'in aşılar ve tedaviler hakkında bilgi çalma girişiminde hacklenenler arasında olduğunu söyledi.

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Ülkenin istihbarat teşkilatının verdiği brifingin ardından konuşan Ha, "Siber saldırılar sırasında koronavirüs aşısı ve tedavi teknolojisini çalma girişimleri oldu ve Pfizer hacklendi" dedi.

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Güney Kore istihbarat teşkilatı tarafından bilgilendirilen Ha, saldırının ne zaman meydana geldiği veya ne kadar başarılı olduğu konusunda ayrıntıya girmedi ve ofisi yorumlarını doğrulasa da ayrıntılara girmedi.

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Bu olay, geçen yıl Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Johnson & Johnson, Novavax Inc ve AstraZeneca gibi en az dokuz sağlık firmasının sistemlerine girme girişimlerinin ardından geldi.

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), komşusunun koronavirüs aşıları geliştiren Güney Koreli firmaları hackleme girişimlerini engellediğini söyledi.

20HACKER ORDUSU

HACKER ORDUSU

Kuzey Kore, uluslararası ticareti yasaklayan yaptırımlar nedeniyle nakit sıkıntısı çeken kasalarını doldurmak için bir hacker ordusuna başvurmakla suçlanıyor.

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Sağlık uzmanları, Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanlarının, çalınan verileri kendi ülkelerinde yetiştirilen bir aşıyı geliştirmek için kullanmaktan daha çok, bunları satmakla ilgilenebileceğini söyledi.

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Kuzey Kore'nin, COVAX aşı paylaşım programı aracılığıyla bu yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford'un ürettiği Kovid-19 aşısından alması bekleniyor.

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Ülkede şu ana kadar herhangi bir vaka açıklanmadı ancak NIS, 2020'nin başlarında sınırı kapatmadan önce Kuzey Kore'nin Çin ile ticaret ve alışveriş yaptığı için salgının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

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Ha, Güney Kore istihbaratına atıfta bulunarak, lider Kim Jong Un'un bir yıldan fazla bir süredir kamuoyunda görünmeyen eşi Ri Sol Ju'nun enfeksiyon risklerinden kaçınmak için kamuoyu önünde fazla görünmediğini söyledi.

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Geçen ay, Kuzey Kore'nin, virüs vakası olmadığını iddia etmesine rağmen, kendi koronavirüs aşısını geliştirme sürecine başladığı bildirildi.

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