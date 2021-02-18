Son dakika... Biyolojik tehdit! Alman araştırmacıdan korkunç koronavirüs iddiası...

DSÖ ekibi, bu 92 kişinin bu yıl Ocak ayında antikorlar için test edilmesini istedi. Embarek, bunlardan 67'sinin test edilmeyi kabul ettiğini ve hepsinin olumsuz olduğunu söyledi ve eski Kovid-19 hastalarında antikorların bir yıl sonra bile kalmaya devam edip etmediği belirsizliğini koruduğundan, daha fazla teste ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi