milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 22:24 • Son Güncelleme:
Son dakika... Biyolojik tehdit! Alman araştırmacıdan korkunç koronavirüs iddiası...
Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesinin üzerine dünyaya yayıldıktan sonra ilk şoku atlatan insanlık, bu kabusa dönen salgının kaynağını aramaya başladı. Gözler, Wuhan'daki laboratuvara ve doğal olarak Çin'e çevrilmişken Alman bir araştırmacıdan tüm dünyayı sarsan bir makale geldi...
milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 22:24 • Son Güncelleme:
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Bir Alman bilim insanının, koronavirüsün ortaya nasıl çıktığına ilişkin yayınladığı 100 sayfalık makale gündeme bomba gibi düştü.
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Hamburg Üniversitesi'nden fizikçi Dr.Roland Wiesendanger, pandeminin başladığı şehirde bulunan Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir sızıntıya işaret eden kanıtları ortaya koyan 100 sayfalık bir makale yayınladı.
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Makalesi, Wuhan'da Kovid'in kökenini araştıran DSÖ bilim insanlarının virüsün laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemesinden 10 gün sonra yayınlandı.
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Alman ZDF gazetesine "Koronavirüsün laboratuvardan geldiğinde yüzde 99,9 eminim" diye konuşan Dr Wiesendanger'in ortaya koyduğu kanıtlar arasında, Çin'in kapsamlı araştırmaların yapıldığı konusundaki iddialarına rağmen, virüs için henüz doğal bir konak bulunamamış olması geliyor.
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Kovid'in doğada bulunabilecek en yakın akrabası, 2012'de Mojiang'daki bir madende yaşayan yarasalarda bulunan ve araştırmacılar tarafından RaTG13 olarak etiketlenen bir koronavirüs türü.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müfettişleri bu ay Wuhan'daki koronavirüsün kökenini inceleyen çalışmalarını tamamladığında, Çinli yetkililer DSÖ'nün bir sonraki adımda nereye bakması gerektiğini düşündükleri konusunda netti. Ülkenin propaganda organları, DSÖ soruşturmasının ardından haklı olduklarını iddia etti ve bulgularını sorgulayan Washington yönetimine ve Batı medyasına karşı atağa geçti.
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Bu işaretlerin arasında, Wuhan'da Aralık ayında zaten bir düzineden fazla virüs türünün bulunduğunun ilk kez tespiti de var. Ekip ayrıca, Çinli yetkililerin enfekte olduğunu söylediği ilk hasta ile konuşma şansı buldu. 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı, 8 Aralık'ta enfekte olduğunu bildirdi.
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