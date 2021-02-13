• 13 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
Son dakika... Bugün belli oluyor! Artık saatler kaldı...
ABD'nin kaderini değiştirecek gün geldi çattı, 17 rakamı her şeyi değiştirebilir. Kongre baskını sırasında gizli servis tarafından dışarıya kaçırılan Mike Pence'in yanında 'nükleer futbol topu' çantasının olduğu ortaya çıktı.
• 13 Şubat 2021 - 15:19 • Son Güncelleme:
1
ABD tarihine kara bir leke olarak geçen Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Donald Trump için azil sürecinde kritik saatlere girilirken, işgal sırasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüdeki detay şok etkisi yarattı.
2
Demokrat Partililer azil davasında mütalaalarını verdi, Trump'ın avukatları ise savunmalarını yaptı.Senato üyelerinin, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair karar vereceği oylama büyük olasılıkla bugün yapılacak.
3
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay Trump hakkında Kongre saldırısını kışkırttığı suçlamasıyla Senato'da azil yargılamasına gidilmesini onaylamıştı. 100 üyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Fakat 50 Cumhuriyetçi senatörden büyük çoğunluğu şu ana kadar Trump'a sadık kaldı.
5
100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az üçte iki çoğunluğun, yani 67 senatörün eski başkanın aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu göz önüne alındığında, Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler'den 17 üyenin eski başkana karşı oy kullanması gerekiyor.
6
Trump, suçlu bulunması halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacağı gibi, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de yeniden aday olamayacak. Donald Trump, ABD'de azil istemiyle ikinci kez yargılanan ilk başkan. Bir yıl önce Ukrayna skandalı nedeniyle hakkında başlatılan azil soruşturması, Trump lehine sonuçlanmıştı.
7
NÜKLEER ÇANTA KAÇIRILMIŞ
Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump fanatiklerinden kaçtığı video kaydı, Trump'ın azledilmesini isteyen Demokratlar tarafından Senato'ya sunuldu.
9
11
13
Demokratlar ne dedi?
Senato'da Çarşamba günü yapılan oturumda, Trump'ın kışkırtmakla suçlandığı şiddet olaylarına ilişkin daha önce görülmemiş video kayıtları gösterildi. Demokratlar, senatörlere adım adım saldırının yaşandığı güne ilişkin kayıt ve bilgileri aktardılar ve olayları Trump'ın nasıl ateşlediğini ayrıntılandırmaya çalıştılar.
14
Perşembe günü ise iddialarını toparlayıp mütalaalarını verdiler. Trump'ın, insanların yaşamına ve mallarına, demokrasiye zarar veren bu eyleme sebep olduğunu söylediler. Temsilciler Meclisi adına mütalaayı veren Joe Neguse, Trump'ın sadece tartışmalı bir konuşma yapan "sıradan bir adam" değil, "şiddete başvurmaya hazır" yandaşlarına hitabeden bir başkan olduğunu ve fitili ateşlediğini söyledi.
15
Trump'ın yaptıkları konusunda pişmanlık göstermediğini söyleyen Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lieu da "Azil yargısı, hüküm verilmesi ve kamu görevinden men, yalnızca geçmişte yaşananlarla ilgili bir şey değil, gelecekle ilgili bir şey. Bunlar gelecekte hiç bir yetkilinin, hiçbir müstakbel başkanın ayın şeyi yapmamasını garanti etmek için yapılıyor" diye konuştu.
17
Cicilline bazı isyancıların Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi öldürmeyi hedeflediklerini itiraf ettiklerini, bazılarının ise temsilcileri alt kata kapatıp gazı açmaktan söz ettiklerini de hatırlattı. Demokratlar ayrıca Trump'ın davranışlarının ulusal güvenliğe ve ülkenin uluslararası itibarına da kalıcı zarar verdiğini savudular.
18
Trump'ın avukatlarına yöneltilen sorular
İddia makamının lideri konumundaki Jamie Raskin ise Donald Trump ifade vermeyi reddettiği için, onu temsil eden hukukçuların yanıtlamasını istedikleri soruları şöyle sıraladı:Başkan Trump olayı öğrenir öğrenmez taraftarlarına niçin Kongre binasına saldırıya son vermeleri çağrısı yapmadı?Trump neden saldırılar başladıktan sonraki en az iki saat boyunca bu eylemleri durdurmak için hiçbir şey yapmadı?Trump niçin yetersiz kalan ve kuşatılan güvenlik görevlilerine saldırı başladıktan sonra en az iki saat takviye gücü yollamadı?6 Ocak günü Trump neden şiddete dayalı bu ayaklanmayı ve isyancıları hiçbir şekilde kınamadı?
19
Cuma günü savunma yapan Trump'ın avukatları ise eski başkanın dilini kullanarak azil davasını 'cadı avına' benzetti. Trump'un savunma ekibinde yer alan avukatlardan Michael van der Veen, "Senato'ya sunulan azil gerekçesi adil değildir ve anayasaya açıkça aykırı olan siyasi intikamın bir parçasıdır" dedi.
20
Trump'ın avukatlardan Schoen ise, daha önce suçlamalara kanıt olarak video kayıtları gösteren Demokratları 'film çekmekle' ve davayı bir tür 'seyirci eğlemeye yönelik paket' haline getirmekle suçlamıştı.
23