Son Dakika: Büyük tehlike! Sayısı 600'e yaklaştı

Balon balıklarının zehir içerdiğini belirten Gökoğlu, şöyle konuştu: "Zehir balığın vücudundaki bakteriler tarafından mı üretiliyor yoksa beslendiği gıdalardan mı kaynaklanıyor, belli değil, bu araştırılıyor. Sularımızdaki diğer zehirli balıklar trakonya ve aslan balığının zehri pişirilince yok oluyor. Balon balıklarının zehrinde böyle bir durum söz konusu değil.