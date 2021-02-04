Son dakika: Cam odalarda çırılçıplak! Korkunç detaylar ortaya çıktı...

Navalnaya takipçilerine yazdığı mesajı şu sözlerle noktaladı: "Tüm mesajlarınızı okudum ve Aleksey ile beni destekleyen çok sayıda iyi, güçlü ve doğru insan olduğunu ve geri çekilmeye ve korkmaya gerek olmadığını bir kez daha anlıyorum. Yine de kazanacağız."