milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
Son dakika: Cam odalarda çırılçıplak! Korkunç detaylar ortaya çıktı...
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı'ndan 17 Ocak Pazar günü havalanan Pobeda Havayollarına ait Boeing 737-800 model uçak, Rusya'ya iniş yaptığından beri ülkede gündem bir gün bile durulmadı. Dünyanın gözününün çevrildiği Moskova'da mahkemenin verdiği karar ortalığı ayağa kaldırırken, ortaya çıkan çarpıcı detaylar ise uluslararası medyada manşetlere taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
1
Her şey, 17 Ocak Pazar günü Almanya'dan Berlin'den havalanan ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen uçakla başladı ve ülkede biraz olsun sakinleyen gündem adeta alev aldı.
3
5
Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Rusya'daki gösteriler sırasında tutuklu muhalif Aleksey Navalny'yi desteklemek için sokaklara çıkan ve gözaltına alınan kadın göstericiler, cinsel olarak küçük düşürüldüklerini ve polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia ediyorlar.
7
9
10
Navalny'nin hapis cezası alması sonrasında Salı günü de protestolar sürdü ve Moskova ve St. Petersburg'da binlerce kişi toplandı. Protestocular "Putin zehirleyicidir!" ve "Putin bir hırsız" sloganları atarken, çevik kuvvet polisi göstericilere coplarla vurdu ve onları sokaklarda kovalayarak toplam bin 408 kişi gözaltına aldı.
11
13
15
17
19