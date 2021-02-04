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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Cam odalarda çırılçıplak! Korkunç detaylar ortaya çıktı...
milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:

Son dakika: Cam odalarda çırılçıplak! Korkunç detaylar ortaya çıktı...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı'ndan 17 Ocak Pazar günü havalanan Pobeda Havayollarına ait Boeing 737-800 model uçak, Rusya'ya iniş yaptığından beri ülkede gündem bir gün bile durulmadı. Dünyanın gözününün çevrildiği Moskova'da mahkemenin verdiği karar ortalığı ayağa kaldırırken, ortaya çıkan çarpıcı detaylar ise uluslararası medyada manşetlere taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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Her şey, 17 Ocak Pazar günü Almanya'dan Berlin'den havalanan ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen uçakla başladı ve ülkede biraz olsun sakinleyen gündem adeta alev aldı.

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Ülkesi Rusya'da zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi için Almanya'ya götüldükten sonra, ülkesi Rusya'ya dönme kararı alan Rus muhalif, uçak yere iniş yapar yapmaz gözaltına alındı.

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Navalny’ye adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava önceki gün sonuçlandı. Buna göre mahkeme Navalny'nin en az 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı ve temyiz için 10 gün süre verdi.

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Dünyanın dört bir yanından karara tepki yağsa da ve Navalny'ye verilen hapis cezası, Rusya'da hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere indirilen "acı bir darbe" olarak nitelendirilse de Navalny'nin serbest bırakılmaıs çağrıları sonuçsuz kaldı.

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Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Rusya'daki gösteriler sırasında tutuklu muhalif Aleksey Navalny'yi desteklemek için sokaklara çıkan ve gözaltına alınan kadın göstericiler, cinsel olarak küçük düşürüldüklerini ve polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia ediyorlar.

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Kremlin karşıtı eylemcilerin bir kısmı, polis memurlarının onları iç çamaşırlarını göstermeye, çıplak mekik çekmeye ve şeffaf camlı odalarda soyunmaya zorladığını söylüyor.

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Kadın protestocular ayrıca polis memurlarının kimlik kartlarını çıkardığını ve emirleri reddetmeleri halinde kadınları itaatsizlik suçlamasıyla tehdit ettiklerini iddia ediyorlar.

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Navalny'nin Salı günü en az iki buçuk yıl hapse atılmasının ardından, Moskova sokaklarında meydana gelen çatışmalar sırasında bin 400'den fazla protestocunun tutuklandığı ortaya çıktı.

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Çevik kuvvet polisi, son iki hafta sonunda, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Rusya'nın dört bir yanında sokaklara dökülen ve Rus muhalifin serbest bırakılmasını talep eden Navalny destekçileriyle karşı karşıya gelmişti.

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Navalny'nin hapis cezası alması sonrasında Salı günü de protestolar sürdü ve Moskova ve St. Petersburg'da binlerce kişi toplandı. Protestocular "Putin zehirleyicidir!" ve "Putin bir hırsız" sloganları atarken, çevik kuvvet polisi göstericilere coplarla vurdu ve onları sokaklarda kovalayarak toplam bin 408 kişi gözaltına aldı.

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Mahkeme salonunda ateşli bir konuşma yapan Navalny, Vladimir Putin'i, kendisini eleştirenleri sindirmeye çalışmakla suçlamış ve mahkemenin "milyonları korkutmak için bir kişiyi parmaklıklar arkasına koyduğunu" söylemişti.

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2014 yılında ertelenen zimmete para geçirme mahkumiyeti, hapis cezasına dönen Navalny, yaklaşık iki yıl sekiz ay hapis yatacak.

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Karar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Beyaz Saray'ın 'Rusya'yı sorumlu tutacağı' uyarısında bulunmasıyla Batı'nın öfkesini ateşledi, ancak Moskova Batı'yı kendi işlerine müdahale etmekle suçladı.

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Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, Çarşamba günü kocasının hapse atılmasından bu yana yaptığı ilk açıklamada, Instagram'daki 1.1 milyon takipçisine destekleri için teşekkür etti.

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Navalyana, "Bana güçlü olduğumu söyleyerek yazıyorsunuz" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: Ben güçlü bir [kadın] değilim, tamamen sıradanım... Sokağa çıktığınız için hepinize teşekkür ederim."

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Navalnaya takipçilerine yazdığı mesajı şu sözlerle noktaladı: "Tüm mesajlarınızı okudum ve Aleksey ile beni destekleyen çok sayıda iyi, güçlü ve doğru insan olduğunu ve geri çekilmeye ve korkmaya gerek olmadığını bir kez daha anlıyorum. Yine de kazanacağız."

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İnsan hakları aktivisti Elza Nisanbekova'nın Navalny destekçisi kadın tutukluların gözaltında kötü muamele gördüklerinden şikayet ederek kendisiyle temasa geçtiğini iddia etti ve devletten zalimce muamele sördüklerini söyledi.

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"Gözaltına alındıktan sonra, polis departmanlarında, kızlar ya tamamen soyunmaya ve çıplak oturmaya ya da iç çamaşırlarını göstermeye, tişörtlerini, bluzlarını yukarı çekmeye, pantolonlarını indirmeye zorluyor."

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Elza Nisanbekova, "Bu uygulamanın kanunla hiçbir ilgisi yok." ded ive ekledi: "Bunlar cinsel sapmadan başka bir şey değil." Nisanbekova, demokrasi yanlısı haber kaynağı Current Time'a, kadınların 'sapkınlıktan' şikayet ettiklerini, ancak memurların kimlik kartlarını yasadışı bir şekilde çıkardıklarını söyledi.

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Yakın tarihte Navalny yanlısı bir protestoda tutuklanan 28 yaşındaki erkek tutuklu Talgat Ahmadiev, gözaltında tutulan kadınların "insanca muamele görmediğini" söyledi.

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"Sütyenini ve iç çamaşırını çıkarmaya zorlandı" diyen Talgat Ahmadiev, kadın protestocunun bunu reddettiğinde, ek itaatsizlik suçlamasıyla tehdit edildiğini ileri sürdü.

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Kazan'daki kız öğrenciler de, 'şeffaf camlı' bir hücrede soyunmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

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