milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 18:31 • Son Güncelleme:
Son dakika... Canavar kükredi! Uçuşlar iptal, lav selleri akmaya başladı...
İtalya'da bulunan Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna'da meydana gelen patlamalar durmuyor. Bölgede uçuşlar iptal edilirken havadan volkanik taşlar ve kül yağıyor. 7 milyon tondan fazla karbondioksit üreten ve geçmişte ciddi can kaybı ve yaralanmalara sebep olan devasa patlamaların ne zaman duracağı ya da hız keseceği bilinmiyor.
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 18:31 • Son Güncelleme:
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Lav, güneydoğu kraterindeki patlamanın ardından yanardağın yanından döküldü. Etna, Avrupa'nın en aktif yanardağı ve düzenli olarak havaya kül ve lav püskürtüyor.
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