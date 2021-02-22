Son dakika... Canavar kükredi! Uçuşlar iptal, lav selleri akmaya başladı...

Etna, İtalya'da yürüyüşçüleri ve şarap tadımcılarını yamaçlarına çeken popüler bir turizm merkezi olan 3 bin 329 metre yükseklikte olan Etna, Avrupa'daki en yüksek aktif yanardağ olması dışında Alpler'in güneyinde İtalya'nın en yüksek zirvesi olma özelliğini taşıyor.