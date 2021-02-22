Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Canavar kükredi! Uçuşlar iptal, lav selleri akmaya başladı...
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 18:31 • Son Güncelleme:

Son dakika... Canavar kükredi! Uçuşlar iptal, lav selleri akmaya başladı...

İtalya'da bulunan Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna'da meydana gelen patlamalar durmuyor. Bölgede uçuşlar iptal edilirken havadan volkanik taşlar ve kül yağıyor. 7 milyon tondan fazla karbondioksit üreten ve geçmişte ciddi can kaybı ve yaralanmalara sebep olan devasa patlamaların ne zaman duracağı ya da hız keseceği bilinmiyor.

milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 18:31 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Etna Dağı, birkaç gün içinde dördüncü kez patladı ve Sicilya'nın üstündeki gökyüzüne şiddetli bir şekilde lav ve kül püskürttü.

2

Bu kareler, Pazar gecesi meydana gelen son patlama sırasında havaya fırlayan ve yanardağdan aşağı akan erimiş lav sellerini gösteriyor.

3

Patlama, şehrin Belpasso Ana Kilisesi'nin kubbelerinin arkasında görülebilen lav çeşmeleriyle, yakınındaki Catania'nın arkasında gökyüzünü aydınlattı.

4

Lav, güneydoğu kraterindeki patlamanın ardından yanardağın yanından döküldü. Etna, Avrupa'nın en aktif yanardağı ve düzenli olarak havaya kül ve lav püskürtüyor.

5

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne göre, patlama Pazar günü Etna'nın güneydoğu kraterinde gerçekleşti. Volkan, zirvesinin üzerinde birkaç kilometre enkaz bulutlarını havaya fırlattı.

6

Patlama nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı ancak yakındaki bir havaalanı geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı.

7

The Sun gazetesi, yanardağın yakınında yaşayanların, külün yanı sıra büyük volkanik taşların da gökten düştüğünü söylediklerini yazdı.

8

Etna, İtalya'da yürüyüşçüleri ve şarap tadımcılarını yamaçlarına çeken popüler bir turizm merkezi olan 3 bin 329 metre yükseklikte olan Etna, Avrupa'daki en yüksek aktif yanardağ olması dışında Alpler'in güneyinde İtalya'nın en yüksek zirvesi olma özelliğini taşıyor.

9

700 bin yıllık yanardağ, Hawaii'nin Kilauea Dağı'ndan sonra Dünya'daki en aktif ikinci yanardağ konumunda.

10

Afrika ve Avrasya tektonik plakaları arasında yer alan Etna, çeşitli derecelerde neredeyse düzenli şekilde patlamalar meydana geliyor. Her yıl 10 milyon tondan fazla lav ve 7 milyon tondan fazla karbondioksit, su ve kükürt dioksit üretiyor.

11

Etna'nın en şiddetli patlaması, yaklaşık bir düzine insanın yaralandığı 2017 yılının Mart ayında meydana geldi.

12

Ancak patlamalar, MÖ 1500 yılına kadar geri gidiyor. 1169 yılında ise yaklaşık 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan bir depreme yol açan yıkıcı bir patlama oldu.

13

1992'de yokuştan aşağı akan lav, 300 yılın en büyük yan patlaması olduğu düşünülen 7 bin nüfuslu bir kasaba olan Zafferana'yı tehdit etti. Askerler lav akışını yönlendirmek için kontrollü patlamalar kullandı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Türkiye'de bir ilk! Dünyayı 4 kez dolaşacak büyüklükte...

Altın fiyatları canlı 2021: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

Devlet desteğiyle yaptı! Dünyadan sipariş yağıyor

Son dakika: Dev rekor! Türk SİHA'ları gündem oldu

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet