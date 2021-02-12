Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
• 12 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir vatandaşın çocuğuyla ilgilendi.