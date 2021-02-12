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milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 23:10 • Son Güncelleme:

Son dakika... Darbe üstüne darbe! Sadece en yakınlarına söyledi...

Seçim bitti ancak Trump çiftinin fırtınalı ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. Aylardır süren boşanma dedikodularının ardından, bir de azil süreciyle karşı karşıya kalan Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'la ilişkisi gündemin ilk sıralarında durmaya devam ediyor. Etrafındaki birçok kişi tarafından boşanması tavsiye edilen Melania'yla ilgili çıkan son haberler ise Donald Trump'ın kendisini bekleyen tek zorlu sürecinin azil olmayacağını gösteriyor...

milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 23:10 • Son Güncelleme:
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Eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın "tuhaf" bulunan ilişkisiyle ilgili her gün duyanları hayrete düşürecek bir gelişme yaşanıyor.

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ABD'de eski başkan Donald Trumpa yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump'ın Beyaz Saraydan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi.

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Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

4HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan Melania'ya yakın kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saraydan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti.

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Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump'ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.

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Melania ve Donald Trump çiftinin ilişkisi hakkındaki söylentilere uzmanlar da dahil oldu. ABD'nin eski başkanı aleyhine dava açılırsa, Melania Trump'a "elini çabuk tutması" ve Donald Trump'tan "hızlıca" boşanmasının tavsiye edileceği söylendi.

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Donald'ın 20 Ocak'ta Joe Biden'a başkanlığı kaybetmesinden sonra eski First Lady'nin sonraki adımları dünya tarafından yakından izleniyor.

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Bir marka ve itibar yönetimi uzmanı olan Eric Schiffer, Donald'a karşı yapılacak herhangi bir başka suçlamanın, Melania’nın Donald’ın karısı rolündeki "nihai eylem" olacağını ve "beraberliklerine tehlike" oluşturacağını söyledi.

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Schiffer, bir iddianamenin daha Melania için boşanmayı "tetikleyeceğine" inanıyor, çünkü artık Donald'la evlenmek "havalı veya modaya uygun" olmayacak.

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Schiffer, Melania'nın danışmanlarının onu "hızlı hareket etmeye" çağırmasının muhtemel olduğunu çünkü Slovakya doğumlu modelle boşanmanın Donald'a tahmini 150 milyon dolara mal olabileceğini iddia ediyor.

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Melania ayrılık konusunda çabuk olmalı çünkü uzmana göre Donald'ın varlıkları her an dondurulabilir ve Melania'ya ödeyecek nakti kalmayabilir.

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CNN Internationala açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu demişti.

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Beyaz Saraydan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edilmişti.

14YENİ YAŞAMI

YENİ YAŞAMI

CNN'e konuşan bir kaynak eski First Lady'nin planlarını anlattı. Melania Trump, 'Be Best' (En İyisi Ol) girişimini Beyaz Saray sonrası yaşamının bir parçası olarak sürdürmeyi planlıyor ve programı Florida'daki evinden çıkartıyor.

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Bu kampanya üç temelden oluşuyordu: çocukların sağlığı ve refahı, çevrimiçi güvenlik ve opioid kriziyle mücadele. Melania'nın imza girişimi, Michelle Obama'nın Let's Move ve Laura Bush'un Ulusal Kitap festivalininkiler gibi ses getirmedi.

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Melania Trump, Beyaz Saray sonrası yaşamını kendisinin ve eski Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Lago kulüplerinde yaşadığı Florida'da sürdürecek, Palm Beach'te de bir ofis kuracak. Doğu Kanadı çalışanlarından üçünü Beyaz Saray sonrası yaşamına getirdi: Operasyon müdürü ve gezi şefi olarak görev yapan Hayley D'Antuono, şu anda Trump'ın personel şefi.

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Düşük seviyeli bir personel olan Mary 'Casey' Finzer, First Lady'ye ücretsiz kıdemli danışman olarak hizmet eden Marcia Kelly gibi isimler de Trump'a katıldı. Eski Başkan Donald Trump ve eşi Melania, Biden'ın yemin törenine katılmayarak Çarşamba sabahı Florida'daki Palm Beach'e uçtular.

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Duygusuz ve hiçbir ifade takınmayan yüzüyle dikkat çeken bir çocuk annesi Melania, kocası poz verirken basın mensuplarına el bile sallamayarak hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Kocası Donald'ı ardında bırakırken, Palm Beach Havaalanı'nda medyayı kasıtlı olarak pas geçtiği anın videosu, pek çok kişiye kameralar için oynamayı bıraktığı fikrini düşündürdü.

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Twitter'da viral olan ve binlerce defa paylaşılan görüntüler, Melania'nın boşanma davası açmasına ramak kaldığı şeklinde yorumlandı. Bir twitter kullanıcısı, Trump çiftinin birer sivil olarak geçireceği ilk 90 gün üçerisinde Melania'nın boşanma davası açacağını ileri sürdü.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın acelesi var çünkü saat 10'da boşanma avukatıyla randevusu var" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Melania'nın Trump'la işi bitti, kontrat sona erdi" diye yazdı. Donald Trump, Ivana Trump’tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödemişti.

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Donald'ın Melania Trump’tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi. Schaffer'e göre ise bu rakam 150 milyon dolar civarında. Bu boşanmanın gerçekleşmesi halinde Donald Trump'ı zor günlerin beklediği kesin

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