milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 23:10 • Son Güncelleme:
Son dakika... Darbe üstüne darbe! Sadece en yakınlarına söyledi...
Seçim bitti ancak Trump çiftinin fırtınalı ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. Aylardır süren boşanma dedikodularının ardından, bir de azil süreciyle karşı karşıya kalan Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'la ilişkisi gündemin ilk sıralarında durmaya devam ediyor. Etrafındaki birçok kişi tarafından boşanması tavsiye edilen Melania'yla ilgili çıkan son haberler ise Donald Trump'ın kendisini bekleyen tek zorlu sürecinin azil olmayacağını gösteriyor...
milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 23:10 • Son Güncelleme:
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Eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın "tuhaf" bulunan ilişkisiyle ilgili her gün duyanları hayrete düşürecek bir gelişme yaşanıyor.
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Donald'ın 20 Ocak'ta Joe Biden'a başkanlığı kaybetmesinden sonra eski First Lady'nin sonraki adımları dünya tarafından yakından izleniyor.
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Melania Trump, Beyaz Saray sonrası yaşamını kendisinin ve eski Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Lago kulüplerinde yaşadığı Florida'da sürdürecek, Palm Beach'te de bir ofis kuracak. Doğu Kanadı çalışanlarından üçünü Beyaz Saray sonrası yaşamına getirdi: Operasyon müdürü ve gezi şefi olarak görev yapan Hayley D'Antuono, şu anda Trump'ın personel şefi.
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Duygusuz ve hiçbir ifade takınmayan yüzüyle dikkat çeken bir çocuk annesi Melania, kocası poz verirken basın mensuplarına el bile sallamayarak hızlı adımlarla uzaklaştı.
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