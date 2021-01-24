milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:
Son dakika... Deliye dönecek! Hollywood yıldızı ülkeyi birbirine kattı...
ABD'de seçim artık resmen tamamlanmış olsa da Trump ailesi gündemde kalmayı sürdürüyor. Hollywood yıldızı Matheson'ın Melania Trump hakkında attığı tweet ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada adeta lince uğrayan Matheson ne yapacağını şaşırdı. Bir diğer bomba haber de çift hakkındaki bitmek bilmeyen dedikodu iddialarına yönelik geldi. Melania'nın boşanma durumunda kazanacağı dudak uçuklatan miktarla birlikte iddialar yeniden hız kazandı...
milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:
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Forbes, Donald'ın net servetinin 2019'da 3,1 milyar dolardan 2020'de 2,5 milyar dolara (1,8 milyar sterlin) gerilediğini ve otel kayıpları nedeniyle şimdi bunun daha da düşebileceğini bildirdi. Görevden alındıktan sonra azil davasıyla karşı karşıya kalan Trump hakkında artık tekrar yasal işlem başlatılabilir.
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