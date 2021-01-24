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milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:

Son dakika... Deliye dönecek! Hollywood yıldızı ülkeyi birbirine kattı...

ABD'de seçim artık resmen tamamlanmış olsa da Trump ailesi gündemde kalmayı sürdürüyor. Hollywood yıldızı Matheson'ın Melania Trump hakkında attığı tweet ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada adeta lince uğrayan Matheson ne yapacağını şaşırdı. Bir diğer bomba haber de çift hakkındaki bitmek bilmeyen dedikodu iddialarına yönelik geldi. Melania'nın boşanma durumunda kazanacağı dudak uçuklatan miktarla birlikte iddialar yeniden hız kazandı...

milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:
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Dünya manşetlerini süslemeye devam eden Trump çiftiyle ilgili hayret verici haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez çiftle beraber gündemi bir Hollywood yıldızı meşgul ediyor.

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Hollywood yıldızı Tim Matheson, eski First Lady Melania Trump hakkında attığı tweet için özür diledi.

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73 yaşındaki Matheson, Twitter'da Başkan Joe Biden'in karısı Jill Biden hakkındaki bir habere yorum yaptı.

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Matheson, "Kaliteli ve vicdan sahibi bir First Lady'ye sahip olmak çok güzel. Üstelik İngilizce konuşabiliyor! ' diye yazdı.

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Slovenya doğumlu eski First Lady'nin İngilizcesini eleştirmesi Twitter'da sert tepkilere sebep olurken, aktör de yabancı düşmanlığıyla suçlandı.

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Bir Twitter kullanıcısı, "Göçmenlerle alay etmek asla zevkli değildir, özellikle de söz konusu göçmen, İngilizce öğrenerek ve Amerikan kültürünü kucaklayarak asimile olmayı kendisine misyon edinmişse," diye yazdı.

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Matheson, "Bu sabah eski First Lady hakkında aceleci ve aptalca bir şaka yaptım," diye yazdı."Komik değildi ve zevksizdi. Pişmanlık vericiydi, mizahla da uzaktan yakından alakası yok. Özür dilerim. '

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Geçen yıl da şarkıcı-aktris Bette Midler, Melania Trump'ın aksanıyla dalga geçtikten sonra gelen tepkiler üstüne özür dilemişti.

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Matheson gibi Midler da "ırkçılık" ve "yabancı düşmanlığı"yla suçlanmıştı.

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Donald Trump'ın en sert muhalifleri dahi tepki göstererek, aksanının kendisini eleştirmek için "meşru bir sebep olmadığını" söylemişti.

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Slovenya doğumlu Melania, Mart 2001'de yeşil kart aldı ve 2006'da ABD vatandaşı oldu.

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Bir avukat aracılığıyla Slovenya'dan ABD'ye ilk olarak 27 Ağustos 1996'da B1 / B2 turist vizesi ile geldiğini ve ardından 18 Ekim 1996'da H-1B çalışma vizesi aldığını iddia etti.

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Kasım 2016'da Melania'ya, ülkede çalışmak için gereken yasal izni almadan önceki yedi hafta içinde yapılan 20 bin dolar değerinde 10 modellik işi için Amerika Birleşik Devletleri'nde ödeme yapıldığı öğrenildi.

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Bu bilgi, 20 yıldan daha uzun bir süre önce The Associated Press'e sağlanan ayrıntılı muhasebe defterlerinden, sözleşmelerden ve ilgili belgelerden öğrenildi.

15BOŞANMA YİNE GÜNDEMDE

'BOŞANMA' YİNE GÜNDEMDE

New York boşanma avukatı Jacqueline Newman, eski First Lady Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra uzun süre bu evlilikte kalırsa, daha fazlasını almak için evlilik sözleşmesini yeniden müzakere edebileceğini söyledi.

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Londralı boşanma avukatı Janette Johnson, evlilik öncesi mali anlaşmanın Donald'ın cinsel içerikli filmlerde oynayan Stormy Daniels ile yaşadığı iddia edilen ilişki gibi yanlış davranışlar için ceza maddeleri içerebileceğini söyledi.

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16. evlilik yıldönümlerini Cuma günü kutlayan Trumplar, Washington'da oldukça tuhaf olaylara sebep oldu, hatta Beyaz Saray'da ayrı yataklarda yattıkları iddia edildi.

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Eski bir Beyaz Saray yardımcısı ve The Apprentice yarışmacısı Omarosa Manigault-Newman, 2018 yılında çıkardığı kitapta 50 yaşındaki Melania'nın 74 yaşındaki kocasından boşanabilmek için "saniyeleri saydığını" söyledi

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Boşanma uzmanları, Melania'nın boşanma durumunda çok daha elverişli bir konumda olacağı görüşünde.

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Forbes, Donald'ın net servetinin 2019'da 3,1 milyar dolardan 2020'de 2,5 milyar dolara (1,8 milyar sterlin) gerilediğini ve otel kayıpları nedeniyle şimdi bunun daha da düşebileceğini bildirdi. Görevden alındıktan sonra azil davasıyla karşı karşıya kalan Trump hakkında artık tekrar yasal işlem başlatılabilir.

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Bazı haberlere göre, Slovenya'da doğan eski model Melania'nın net serveti 50 milyon doları buluyor.Manhattan'lı avukat Bottger Newman, "Malların yanı sıra nakit ödeme alacağını tahmin ediyorum. Ayrıca şu anda kendi adına olan varlıkları da elinde tutacak. Miktarlar 20 milyon ile 50 milyon dolar arasında olursa şaşırmam." dedi.

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Trump'lar muhtemelen herkesin kendi mal varlığına sahip olduğu ve ortak malların eşit bölüşüldüğü tipte bir evlilik sözleşmesine sahip.

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Newman sözleşmeye ilişkin "Ortak herhangi bir varlık olduğunu sanmyorum, buna şaşırırım" diye konuştu.

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