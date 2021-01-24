Son dakika... Deliye dönecek! Hollywood yıldızı ülkeyi birbirine kattı...

Bazı haberlere göre, Slovenya'da doğan eski model Melania'nın net serveti 50 milyon doları buluyor.Manhattan'lı avukat Bottger Newman, "Malların yanı sıra nakit ödeme alacağını tahmin ediyorum. Ayrıca şu anda kendi adına olan varlıkları da elinde tutacak. Miktarlar 20 milyon ile 50 milyon dolar arasında olursa şaşırmam." dedi.