milliyet.com.tr
• 05 Şubat 2021 - 16:52 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dünya ayağa kalktı! Kafese tıktılar, zorla odaya götürdüler...
Dünyanın gözü günlerdir Moskova'da mahkemenin verdiği karar sonrası ayağa kalkan Rusya'da. Muhalif lider Navalny'nin destekçileri haftalardır Putin yönetimini protesto ederken, Rus polisinin sert müdahalesi ortaya kan donduran görüntülerin çıkmasına sebep oluyor. Birisi 21 diğeri 19 yaşındaki Rus kız kardeşlere yapılan muamele ise dünyayı ayağa kaldırdı. Kimse bu yaşananların doğru olduğuna inanmak istemedi...
milliyet.com.tr
• 05 Şubat 2021 - 16:52 • Son Güncelleme:
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Her gün yeni bir şok dalgasıyla sarsılan Rusya'da iki kız kardeşin başına gelenler ülkede olayların kolay kolay dinmeyeceğini gösteriyor.
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Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Rusya'daki gösteriler sırasında tutuklu muhalif Aleksey Navalny'yi desteklemek için sokaklara çıkan ve gözaltına alınan kadın göstericiler, cinsel olarak küçük düşürüldüklerini ve polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia ediyorlar.
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Navalny'nin hapis cezası alması sonrasında Salı günü de protestolar sürdü ve Moskova ve St. Petersburg'da binlerce kişi toplandı. Protestocular "Putin zehirleyicidir!" ve "Putin bir hırsız" sloganları atarken, çevik kuvvet polisi göstericilere coplarla vurdu ve onları sokaklarda kovalayarak toplam bin 408 kişi gözaltına aldı.
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Elza Nisanbekova, "Bu uygulamanın kanunla hiçbir ilgisi yok." ded ive ekledi: "Bunlar cinsel sapmadan başka bir şey değil." Nisanbekova, demokrasi yanlısı haber kaynağı Current Time'a, kadınların 'sapkınlıktan' şikayet ettiklerini, ancak memurların kimlik kartlarını yasadışı bir şekilde çıkardıklarını söyledi.
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