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milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:

Son dakika... Dünya ayağa kalktı! Kuzey Kore'den karanlık operasyonlar...

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları geçtiğimiz günlerde ülkenin nükleer silah yapımına yardımcı olmak için 300 milyon dolara yakın para çalmalarıyla gündeme gelmişti. Korsanların bu sefer koronavirüs aşısıyla ilgili bilgileri çalmaya çalıştıkları söyleniyor ancak asıl korkunç iddialar bununla sınırlı değil. Ülkede yeni gizli bir birim kurulduğu ve aşıyla ilgili karanlık operasyonlar yürüttüğü açıklamaları dünyayı derinden sarsıyor...

milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en karanlık ve izole ülkelerinden birisi olan Kuzey Kore ve yaptığı çalışmalarla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Otoriter lider Kim Jong Un'un girişimleri dünyayı ayağa kaldırdı.

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Güney Kore istihbarat teşkilatına göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları Pfizer Covid-19 aşısıyla ilgili verileri çalmaya çalıştı.

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Koronavirüs salgınında devlet destekli bilgisayar korsanlarının, en son araştırmaları çalmaya çalışırken, sağlık kuruluşlarını, aşı bilimcilerini ve ilaç üreticilerini daha sıkı takibe aldıkları görülüyor.

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Konuyla ilgili bir kaynak, Seul merkezli Daily NK'ya, Kim Il Sung Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının, biyolojik araştırma enstitüsündeki çalışmalarını yürütmek için 'hackleme faaliyetleri' yoluyla toplanan verileri kullandığını söyledi.

5ÖZEL BİRİM VE KARANLIK OPERASYONLAR

ÖZEL BİRİM VE KARANLIK OPERASYONLAR

Kuzey Koreli kaynak, iktidar partisinin aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 hakkında istihbaratı hacklemeye adanmış Bureau 325 adlı özel bir birim kurduğunu söyledi.

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Doğrudan partinin merkez komitesinden emir alan gizli büronun, Kim'in nüfuzlu kız kardeşi Kim Yo-jong'a rapor verdiği söyleniyor.

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Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı iddiaları, geçen yıl Batı'da, şu anda Avrupa'da ve ABD'de kullanılmakta olan herhangi bir aşı onaylanmadan önce ortaya çıktı ve Microsoft, Lazarus Grubu adlı karanlık bir operasyona parmağını işaret etti.

8İNSAN DENEKLER

İNSAN DENEKLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izole krallığında tek bir Kovid-19 vakası dahi görülmediği iddialarına rağmen, aşı geliştiricilerinin ürünlerini virüs benzeri semptomları olan insanlar üzerinde test ettikleri düşünülüyor.

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Güney Kore'nin parlamento istihbarat panelinin muhalif bir üyesi olan Ha Tae-keung, Pfizer'in aşılar ve tedaviler hakkında bilgi çalma girişiminde hacklenenler arasında olduğunu söyledi.

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Ülkenin istihbarat teşkilatının verdiği brifingin ardından konuşan Ha, "Siber saldırılar sırasında koronavirüs aşısı ve tedavi teknolojisini çalma girişimleri oldu ve Pfizer hacklendi" dedi.

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Güney Kore istihbarat teşkilatı tarafından bilgilendirilen Ha, saldırının ne zaman meydana geldiği veya ne kadar başarılı olduğu konusunda ayrıntıya girmedi ve ofisi yorumlarını doğrulasa da ayrıntılara girmedi.

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Bu olay, geçen yıl Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Johnson & Johnson, Novavax Inc ve AstraZeneca gibi en az dokuz sağlık firmasının sistemlerine girme girişimlerinin ardından geldi.

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), komşusunun koronavirüs aşıları geliştiren Güney Koreli firmaları hackleme girişimlerini engellediğini söyledi.

14HACKER ORDUSU

HACKER ORDUSU

Kuzey Kore, uluslararası ticareti yasaklayan yaptırımlar nedeniyle nakit sıkıntısı çeken kasalarını doldurmak için bir hacker ordusuna başvurmakla suçlanıyor.

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Sağlık uzmanları, Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanlarının, çalınan verileri kendi ülkelerinde yetiştirilen bir aşıyı geliştirmek için kullanmaktan daha çok, bunları satmakla ilgilenebileceğini söyledi.

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Kuzey Kore'nin, COVAX aşı paylaşım programı aracılığıyla bu yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford'un ürettiği Kovid-19 aşısından alması bekleniyor.

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Ülkede şu ana kadar herhangi bir vaka açıklanmadı ancak NIS, 2020'nin başlarında sınırı kapatmadan önce Kuzey Kore'nin Çin ile ticaret ve alışveriş yaptığı için salgının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

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Ha, Güney Kore istihbaratına atıfta bulunarak, lider Kim Jong Un'un bir yıldan fazla bir süredir kamuoyunda görünmeyen eşi Ri Sol Ju'nun enfeksiyon risklerinden kaçınmak için kamuoyu önünde fazla görünmediğini söyledi.

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Geçen ay, Kuzey Kore'nin, virüs vakası olmadığını iddia etmesine rağmen, kendi koronavirüs aşısını geliştirme sürecine başladığı bildirildi.

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