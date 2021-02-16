milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dünya ayağa kalktı! Kuzey Kore'den karanlık operasyonlar...
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları geçtiğimiz günlerde ülkenin nükleer silah yapımına yardımcı olmak için 300 milyon dolara yakın para çalmalarıyla gündeme gelmişti. Korsanların bu sefer koronavirüs aşısıyla ilgili bilgileri çalmaya çalıştıkları söyleniyor ancak asıl korkunç iddialar bununla sınırlı değil. Ülkede yeni gizli bir birim kurulduğu ve aşıyla ilgili karanlık operasyonlar yürüttüğü açıklamaları dünyayı derinden sarsıyor...
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en karanlık ve izole ülkelerinden birisi olan Kuzey Kore ve yaptığı çalışmalarla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Otoriter lider Kim Jong Un'un girişimleri dünyayı ayağa kaldırdı.
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Güney Kore istihbarat teşkilatına göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları Pfizer Covid-19 aşısıyla ilgili verileri çalmaya çalıştı.
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Koronavirüs salgınında devlet destekli bilgisayar korsanlarının, en son araştırmaları çalmaya çalışırken, sağlık kuruluşlarını, aşı bilimcilerini ve ilaç üreticilerini daha sıkı takibe aldıkları görülüyor.
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