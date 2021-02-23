AA
• 23 Şubat 2021 - 20:24 • Son Güncelleme:
Son dakika... Felaket kapıda! 'Hızlı bir şekilde yıkılacak' dedi, liderler uyardı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem ülkesiyle, hem de dünyanın tamamını ilgilendiren konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Normalleşme takvimine ve kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına ilişkin açıklamalar yapan Johnson, dünyanın geleceği için, salgından bile daha yıkıcı o tehlikeye işaret etti.
AA
• 23 Şubat 2021 - 20:24 • Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğinin "ciddi bir küresel tehdit" olduğunu söyledi. Johnson, ülkesinin şubat ayı dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyindeki iklim değişikliği konulu üst düzey oturuma video konferans yoluyla katıldı.
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İklim değişikliğinin, ağaç kucaklayan insanlar ve sadece bir çevre sorunu değil, hem jeopolitik hem de küresel bir sorun olduğuna ve mücadele edilmezse istikrarsızlık ve çatışmaları artıracağına dikkati çelen Johnson, "Yapmamız gereken her yıl atmosfere giden 51 milyar ton sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek." dedi.
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"Yolumuza olduğu gibi devam edersek, gıda üretimi, temiz suya erişim, yaşanabilir sıcaklık ve okyanus besin zinciri gibi güvenliğimizi sağlayan her şey çökecek." diyen Attenborough, "Doğa da artık en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma gelirse uygarlığımızın geri kalanı hızlı bir şekilde yıkılacak." ifadesini kullandı.
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İKLİM MÜLTECİLERİNİN SAYISI ARTIYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğinin "barış ve güvenlik" sorunu olduğunu söyledi.
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NORMALLEŞME TARİHİ: 21 HAZİRAN
Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu" olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi.
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