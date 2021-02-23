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AA
• 23 Şubat 2021 - 20:24 • Son Güncelleme:

Son dakika... Felaket kapıda! 'Hızlı bir şekilde yıkılacak' dedi, liderler uyardı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem ülkesiyle, hem de dünyanın tamamını ilgilendiren konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Normalleşme takvimine ve kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına ilişkin açıklamalar yapan Johnson, dünyanın geleceği için, salgından bile daha yıkıcı o tehlikeye işaret etti.

AA
• 23 Şubat 2021 - 20:24 • Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğinin "ciddi bir küresel tehdit" olduğunu söyledi. Johnson, ülkesinin şubat ayı dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyindeki iklim değişikliği konulu üst düzey oturuma video konferans yoluyla katıldı.

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İklim değişikliğinin, ağaç kucaklayan insanlar ve sadece bir çevre sorunu değil, hem jeopolitik hem de küresel bir sorun olduğuna ve mücadele edilmezse istikrarsızlık ve çatışmaları artıracağına dikkati çelen Johnson, "Yapmamız gereken her yıl atmosfere giden 51 milyar ton sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek." dedi.

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Johnson, iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden kırılgan ülkelerin ise desteklenmesi gerektiğini söyledi

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Ünlü doğa bilimci İngiliz Sir David Attenborough da iklim değişikliğinin, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik sorunu olduğu uyarısı yaptı.

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"Yolumuza olduğu gibi devam edersek, gıda üretimi, temiz suya erişim, yaşanabilir sıcaklık ve okyanus besin zinciri gibi güvenliğimizi sağlayan her şey çökecek." diyen Attenborough, "Doğa da artık en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma gelirse uygarlığımızın geri kalanı hızlı bir şekilde yıkılacak." ifadesini kullandı.

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7İKLİM MÜLTECİLERİNİN SAYISI ARTIYOR

İKLİM MÜLTECİLERİNİN SAYISI ARTIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğinin "barış ve güvenlik" sorunu olduğunu söyledi.

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Pasifik'te bazı ada ülkelerinin iklim değişikliği yüzünden topraklarını terk etmek zorunda kalacağına dikkati çeken Macron, iklim mültecilerinin sayısının da giderek arttığını belirtti.

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ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de iklim değişikliğinin "varoluş" sorunu olduğunu dile getirdi.

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Hiçbir ülkenin iklim kriziyle tek başına mücadele edemeyeceğini ifade eden Kerry, dünyayı en fazla kirleten 17 ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

11NORMALLEŞME TARİHİ: 21 HAZİRAN

NORMALLEŞME TARİHİ: 21 HAZİRAN

Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu" olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi.

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Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinanın kaldırılması planına rağmen halkı kurallara uymaya devam ederek "ihtiyatlı" olmaya çağırdı.

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Partisinden bazı milletvekillerinin, karantinanın 3 ayda değil de çok daha hızlı kaldırılması baskısı ile karşı karşıya kalan Johnson, dün açıkladığı 4 aşamalı planın her aşamasına geçişte tarihleri değil bilimsel verileri dikkate alacaklarını vurguladı.

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Johnson, plana göre tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkin, "Umutluyum ama hiçbir şey garanti edilemez." dedi.

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Aşıların etkisine dikkat çeken Johnson, böylece 21 Haziran'a "iyimserlikle bakabileceklerini" dile getirdi.

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Johnson, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

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Kovid-19 nedeniyle 120 binden fazla kişinin öldüğü ülkede, aralık ayında tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir türü, vakaları ve buna bağlı olarak ölümleri artırmıştı.

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Bunun üzerine 5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alan ülke, bir yandan da aşılama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

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Hem karantinanın hem de aşılamanın etkisiyle vakaların ve ölümlerin azalması üzerine karantinanın kaldırılması gündeme gelmişti.

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Bugüne kadar 17,7 milyon kişinin aşılandığı ülkede, tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor.

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