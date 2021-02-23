Son dakika... Felaket kapıda! 'Hızlı bir şekilde yıkılacak' dedi, liderler uyardı

İklim değişikliğinin, ağaç kucaklayan insanlar ve sadece bir çevre sorunu değil, hem jeopolitik hem de küresel bir sorun olduğuna ve mücadele edilmezse istikrarsızlık ve çatışmaları artıracağına dikkati çelen Johnson, "Yapmamız gereken her yıl atmosfere giden 51 milyar ton sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek." dedi.