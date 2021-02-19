Son dakika... Fitili yaktı! Rusya ve Çin'e sert mesajlar: 'ABD geri döndü...'

Üst düzey bir yönetim görevlisi, Perşembe gecesi Biden'ın konuşmasının içeriğinin açıklanmasını talep eden bir çağrı üzerine gazetecilere demeç verdi. Yetkili, "Demokrasinin çağımızın zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi model olduğuna dair güçlü ve kendinden emin bir tez sunacak" dedi ve ekledi: "Demokrasi tesadüfen olmaz. Bunun için savaşmalıyız."