milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 18:23 • Son Güncelleme:
Son dakika... Fitili yaktı! Rusya ve Çin'e sert mesajlar: 'ABD geri döndü...'
20 Ocak'ta seçildiğinde, eski başkan Donald Trump'ın politikalarını ters yüz ederek yeni bir sayfa açan Başkan Joe Biden'ın Rusya ve Çinle ilgili vereceği mesajlar ortaya çıktı. Çin'in çok büyük bir tehdit olduğunu düşünen ABD yönetimi ve Biden, Rusya ile ilgili de pozisyonunu yavaş yavaş belli ediyor. "O devir artık kapandı" diyecek olan Biden, ABD'nin tutumunun sertleşeceğinin sinyallerini verdi...
milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 18:23 • Son Güncelleme:
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Biden, sanal bir G7 zirvesinde dünyanın en zengin ülkelerinin liderlerine hitap edecek ve ardından yıllık Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalar yapacak. Her iki etkinlik de koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek.
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Üst düzey bir yönetim görevlisi, Perşembe gecesi Biden'ın konuşmasının içeriğinin açıklanmasını talep eden bir çağrı üzerine gazetecilere demeç verdi. Yetkili, "Demokrasinin çağımızın zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi model olduğuna dair güçlü ve kendinden emin bir tez sunacak" dedi ve ekledi: "Demokrasi tesadüfen olmaz. Bunun için savaşmalıyız."
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Ancak Avrupa'ya yaptığı sanal ziyaret birkaç vaat içerecek: küresel koronavirüs aşılama çabaları için 4 milyar dolarlık bir destek sözü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris iklim anlaşmasına yeniden girişi ve hem ABD'yi, hem küresel ekonomiyi destekleyecek 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım tedbiri.
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SAVAŞIN ADRESİ: YERYÜZÜNÜN EN TEHLİKELİ YERİ
Tüm yaşananları değerlendiren ABD'nin en etkili dış politika uzmanları, bölgede bir çatışma ihtimalinin son 13 yılda ilk kez en üst düzeye çıktığı uyarısını yaptı. ABD Dış İlişkiler Konseyi-Council on Foreign Relations (CFR) düşünce kuruluşunun uzmanlarına göre, Tayvan halihazırda yeryüzünde bir savaş çıkma ihtimali bulunan en tehlikeli bölge.
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