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milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 18:23 • Son Güncelleme:

Son dakika... Fitili yaktı! Rusya ve Çin'e sert mesajlar: 'ABD geri döndü...'

20 Ocak'ta seçildiğinde, eski başkan Donald Trump'ın politikalarını ters yüz ederek yeni bir sayfa açan Başkan Joe Biden'ın Rusya ve Çinle ilgili vereceği mesajlar ortaya çıktı. Çin'in çok büyük bir tehdit olduğunu düşünen ABD yönetimi ve Biden, Rusya ile ilgili de pozisyonunu yavaş yavaş belli ediyor. "O devir artık kapandı" diyecek olan Biden, ABD'nin tutumunun sertleşeceğinin sinyallerini verdi...

milliyet.com.tr
• 19 Şubat 2021 - 18:23 • Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ve Çin ile ilgili çok sert ve kesin mesajlar gönderileceği öğrenildi. Son dönemde özellikle Çin ile burun buruna gelen ABD'nin Trump'ın Çin politikasından vazgeçmeyeceği anlaşılıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü dünya sahnesine çıkışını, 'Önce Amerika' döneminin bittiğini duyuracağı, Rusya'nın demokrasiye yönelik saldırıları konusunda uyaracağı ve Çin ile ilgili bir dizi endişeye değineceği bir konuşma ile gerçekleştirecek.

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Biden, sanal bir G7 zirvesinde dünyanın en zengin ülkelerinin liderlerine hitap edecek ve ardından yıllık Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalar yapacak. Her iki etkinlik de koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek.

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Başkan Biden ikili konuşmasında, Donald Trump'ın dört yıllık içe kapanmaya yönelik "Önce Amerika" stratejisinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya sahnesine yeniden gireceğini açıklayacak ancak zamanını selefini eleştirmekle harcamayacak.

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Üst düzey bir yönetim görevlisi, Perşembe gecesi Biden'ın konuşmasının içeriğinin açıklanmasını talep eden bir çağrı üzerine gazetecilere demeç verdi. Yetkili, "Demokrasinin çağımızın zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi model olduğuna dair güçlü ve kendinden emin bir tez sunacak" dedi ve ekledi: "Demokrasi tesadüfen olmaz. Bunun için savaşmalıyız."

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Bu konuşma, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde demokrasiyi baltalamaya yönelik çabalarına ilişkin endişelerin dile getirilmesini de içerecek.

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Yetkili, Biden'ın müttefiklerinden ABD'den Rusya'nın çabalarına karşı "agresif bir şekilde geri adım atmasına" destek olmayalarını isteyeceğini söyledi.

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Görevli, "Biden'ın Amerika'nın ve transatlantik ittifakın geri döndüğünü ilan etmeyi planladığını" söyledi ve "Yarın konuşmasının odak noktası Donald Trump ve son dört yılda yaşananlar olmayacak" dedi.

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Yetkilinin verdiği bilgilere göre, Biden, sözlerini Rusya ve Çin dışında üç alana odaklayacak: Bu alanlar koronavirüs salgını, salgının dünya çapındaki ekonomik etkileri ve iklim krizi.

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Ancak Avrupa'ya yaptığı sanal ziyaret birkaç vaat içerecek: küresel koronavirüs aşılama çabaları için 4 milyar dolarlık bir destek sözü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris iklim anlaşmasına yeniden girişi ve hem ABD'yi, hem küresel ekonomiyi destekleyecek 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım tedbiri.

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Bu arada, Biden'ın sürdürdüğü bir Trump politikası da var: Çin'e olan güvensizlik.

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Pekin, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7'nin bir parçası değil, ancak Biden, Çin'in küresel rekabeti tehdit eden "ekonomik olarak art niyetli" uygulamaları hakkında endişelerini dile getirecek.

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Yetkili, "Yüzleşme aramadığını, yeni bir Soğuk Savaş aramadığını, ancak sert bir rekabet beklediğini ve bunu memnuniyetle karşıladığını konuşmasında netleştirecek" dedi.

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ABD Başkanı konuşmasında, küresel iklim kriziyle mücadele için sert tedbirler alınmasını da teşvik edecek. ABD, Trump'ın ülkeyi anlaşmadan çıkarmasının ardından Cuma günü Paris İklim Anlaşması'na resmen yeniden girdi.

15ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ

İngiliz medyası, Çin ve ABD arasında her zamankinden daha çok bir savaşın patlak verebileceğini yazdı. Devlerin kapışma alanı ise, Pekin yönetiminin bağımsızlığını tanımadığı Tayvan.

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Daha önce Tayvan'ı işgal edebileceğini Devlet Başkanı Şi Jinping'den ordudaki generallere kadar birçok farklı isimle ilan eden Çin, ABD'deki başkan değişikliğinin ardından baskısını daha da artırdı.

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Çin birçok savaş uçağını Tayvan hava sahasına gönderdi, bu sırada USS Theodore Roosevelt uçak gemisi tartışmalı Güney Çin Denizi sularına girmişti. Taipei yönetimi en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları da havalandı.

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20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yerleşen Joe Biden yönetimi ise Pekin yönetiminin havadaki gövde gösterisine bugüne kadar görülmemiş bir yanıt verdi, ABD'nin en büyük nükleer denizaltısı USS Ohio'yu Pasifik'te devriyeye çıkardı.

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Bunun üzerine Çin'den bir karşı hamle daha geldi, silahlı iki sahil güvenlik aracı Japon kara sularına giriş yaptı. Çin devriyeleri Tayvan'a hayli yakın konumda bulunan ve Japonya kontrolündeki Senkaku Adaları'na kadar yaklaştı.

20SAVAŞIN ADRESİ: YERYÜZÜNÜN EN TEHLİKELİ YERİ

SAVAŞIN ADRESİ: YERYÜZÜNÜN EN TEHLİKELİ YERİ

Tüm yaşananları değerlendiren ABD'nin en etkili dış politika uzmanları, bölgede bir çatışma ihtimalinin son 13 yılda ilk kez en üst düzeye çıktığı uyarısını yaptı. ABD Dış İlişkiler Konseyi-Council on Foreign Relations (CFR) düşünce kuruluşunun uzmanlarına göre, Tayvan halihazırda yeryüzünde bir savaş çıkma ihtimali bulunan en tehlikeli bölge.

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ABD dış politika çevrelerinin en etkili düşünce kuruluşu olarak bilinen CFR uzmanları ayrıca muhtemel bir savaşa ABD ve Çin'in yanı sıra bölgedeke diğer büyük güçlerin de karışabileceği tahminini yaptı.

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CFR'nin yayınladığı rapora göre, nükleer süpergüçler arasındaki en ufak bir çarpışma her iki ülke ve diğer yerleri yok edebilir. Donald Trump iktidarının son günlerinde ortaya çıkan bir belge, ABD'nin Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırıda doğrudan Çin'le boy ölçüşeceğini ortaya koymuştu.

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Dünyanın en büyük deniz kuvvetlerine sahip Çin ile ABD arasındaki donanma karşılaştırması ise şöyle: Savaş gemileri ve fırkateynlerde Çin'in açık ara üstünlüğüne rağmen, ABD 20 uçak gemisiyle bu alanda dünyada rakipsiz. Denizaltılarda ise iki ülke yakın rakamlara sahip: Çin ordusunun 77 denizaltısı var, bu sayı ABD'de 66.

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