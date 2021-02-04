milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
Son dakika haber! Kimliği dünyayı şoke etti! İki çocuk babası...
Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen baskın, tarihin en kanlı ve ölümcül günlerinden birine dönüştü. Evde çıt çıkarmadan onları bekliyordu ve kapı zili kamerasından izledikten sonra kapıyı açmadan ateş açtı. Önce 4 ardından 5 el daha silah sesi duyuldu ve sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü. Kanlı çatışmada öldürülen ajanların kimlikleri dün açıklandı, bugünse zanlının ismiyle birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Bir anda dünyanın en çok konuşulan adamı olan katilin kimliği herkesi hayrete düşürdü.
milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
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Sabah saat 06.00 sularında düzenlenen baskın, FBI tarihinin en ölümcül günlerinden birine dönüştü. Toplam 9 el silah sesi duyuldu ve ailelerin yaşadığı sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü. Çatışmada öldürülen ajanların kimlikleri açıklanırken, ABD Başkanı Biden da harekete geçti.
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Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'ın olay hakkında bilgilendirildiğini aktardı. Kısa süre sonra açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Florida'da vurularak öldürülen iki FBI ajanının aileleri için "kalbim acıyor" ifadesini kullandı ve ölümcül atışları bir trajedi olarak nitelendirdi.
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FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve FBI Ajanlar Derneği Başkanı Brian O'Hare'in aktardığna göre, görev başında hayatını kaybeden ajanlar çocuk pornografisi ve çocuklara karşı şiddet içeren suçları içeren bir davayla bağlantılı olarak federal mahkeme kararıyla arama emrini vermek üzere olay yerine gitmişlerdi.
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