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milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:

Son dakika haber! Kimliği dünyayı şoke etti! İki çocuk babası...

Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen baskın, tarihin en kanlı ve ölümcül günlerinden birine dönüştü. Evde çıt çıkarmadan onları bekliyordu ve kapı zili kamerasından izledikten sonra kapıyı açmadan ateş açtı. Önce 4 ardından 5 el daha silah sesi duyuldu ve sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü. Kanlı çatışmada öldürülen ajanların kimlikleri dün açıklandı, bugünse zanlının ismiyle birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Bir anda dünyanın en çok konuşulan adamı olan katilin kimliği herkesi hayrete düşürdü.

milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
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Sabah saat 06.00 sularında düzenlenen baskın, FBI tarihinin en ölümcül günlerinden birine dönüştü. Toplam 9 el silah sesi duyuldu ve ailelerin yaşadığı sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü. Çatışmada öldürülen ajanların kimlikleri açıklanırken, ABD Başkanı Biden da harekete geçti.

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Salı sabahı Sunrise, Florida'daki bir evde yaşayan, çocuk pornografisi şüphelisine yönelik federal arama emrini vermeye çalışan FBI ajanları, vurularak öldürüldü.

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43 yaşındaki Özel Ajan Laura Schwartzenberger ve 36 yaşındaki Özel Ajan Daniel Alfin, dün sabah Fort Lauderdale'in hemen dışındaki Sunrise'da, çocuk pornosu ve 'çocuklara karşı şiddet içeren suçlar'la ilgili bir dava ile ilgili tutuklama emrini iletirken katledildi.

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Kanlı çatışma, müstakil evlerin, dublekslerin ve apartmanların bulunduğu orta sınıf bir mahallede sabah 6 civarında meydana geldi. Olayların yaşandığı apartmanın hemen yanında yaşadığını aktaran görgü tanığı Julius McLymont, ilk önce dört el ardından beş el daha silah sesi duyduğunu söyledi.

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McLymont, ilk önce duyulan dört el silah sesinin ne olduğunu anlamadığını ve bir otomobilden geldiğini düşündüğünü, ardından beş el daha ateş edilmesiyle silah sesi olduğundan emin olduğunu da ekledi.

6KİMLİĞİ BELLİ OLDU

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Florida'daki apartman dairesine bir şafak baskını sırasında iki FBI ajanını vuran çocuk pornosu zanlısının kimliği ortaya çıktı. Şüphelinin, iki çocuk babası olduğu David Lee Huber olduğu ortaya çıktı.

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55 yaşındaki David Lee Huber, Salı günü erken saatlerde Fort Lauderdale'in hemen dışındaki Sunrise'daki dairesinde, kendisine federal arama emri vermek isteyen FBI ajanları 36 yaşındaki Özel Ajan Daniel Alfin ve 43 yaşındaki Özel Ajan Laura Schwartzenberger'i vurarak öldürdü.

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FBI, tek başına yaşayan bir bilişim uzmanı ve boşanmış Huber'in, ajanların ölümcül baskını düzenlemesine yol açan çocuk pornografisi davasında federal arama emrinin hedefi olduğunu doğruladı.

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Saldırı tarzı tüfekle silahlanmış olan Huber, FBI ajanlarını bekliyordu ve kapı zili kamerasından onları izledikten sonra kapıyı açmadan ajanlara ateş açtı.

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Kaynaklar, CBS Miami'ye Schwartzenberger'in anında öldürüldüğünü, ancak birden çok kez vurulan Alfin'in ölmeden önce ateşe karşılık verdiğini söyledi. Çatışmada üç ajan daha yaralandı.

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Huber'in ajanların içeri girmesini engellemek için apartman dairesine barikat kurduktan sonra intihar ettiğine inanılıyor. 55 yaşındaki adamla ilgili çarpıcı detaylar da bir bir ortaya çıkıyor.

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Bunlardan biri, Huber'in cinsel suçlu olarak sabıkasının bulunmaması. Zanlının sabıka kaydında sadece küçük trafik ihlalleri bulunuyordu. Ayrıca Broward County kayıtları, 2016'da boşanmadan önce 16 yıl evli olduğunu ve iki çocuk babası olduğunu gösteriyor.

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Kayıtlara göre Huber ve eski karısı, boşanma sürecinde çocuklarından en az biri için bir tür ebeveynlik planı oluşturmuş. Çocuklarının yaşları ise belli değil.

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Kayıtlar, zanlının 2008'den geçen yıla kadar bilgisayar danışmanlığı şirketlerine sahip olduğunu ve işlettiğini gösteriyor. Aynı kayıtlara göre Huber, ticari pilot sertifikasını da 1994 yılında Federal Havacılık İdaresi'nden aldı.

15ÖLÜ BULUNDU

ÖLÜ BULUNDU

Çatışma, çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurduğundan şüphelenilen kişinin yaşadığı bir apartman kompleksinde yaşandı. Şüpheli, apartmanın içine barikat kurup ajanlara ateş açtıktan sonra ölü bulundu. Kolluk kuvvetleri, şüphelinin intihar ettiğini açıkladı.

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Çatışmadan sonraki saatlerde Schwartzenberger ve Alfin'in cansız bedenleri, gerekli incelemelerin yapılması için adli tabibe götürülürken sedyelere yerleştirildi ve Amerikan bayraklarıyla örtüldü.

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FBI yöneticisi Christopher Wray daha sonra öldürülen iki ajanı 'kahramanlıklarından' ötürü övdü ve 'nihai fedakarlıklarını onurlandıracaklarına' yemin etti.

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Wray, yaptığı açıklamada, "Trajik bir şekilde, FBI bugün iki ajanını kaybetti. Özel Ajan Daniel Alfin ve Özel Ajan Laura Schwartzenberger bu sabah görev başında, çocuklara karşı işlenen suçlarda federal mahkeme kararıyla arama emrini teslim ederken vurularak öldürüldü." ifadelerini kullandı.

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FBI yöneticisi Christopher Wray, basın mensuplarına yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "FBI özel ajanları, Amerikan halkını güvende tutmak için her gün kendilerini tehlikeye atıyor.

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"Özel Ajan Alfin ve Özel Ajan Schwartzenberger, bugün ülkelerini savunanmaya çalışırken lahramanca öldüler. FBI her zaman nihai fedakarlıklarını onurlandıracak ve cesaretleri için sonsuza kadar minnettar olacaktır."

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Yetkililer, çok sayıda kurşun yarası olan iki ajanın hastaneye götürüldüğünü ve durumlarının stabil olduğunu söyledi. Yaralanan üçüncü ajan olay yerinde tedavi altına alındı.

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Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'ın olay hakkında bilgilendirildiğini aktardı. Kısa süre sonra açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Florida'da vurularak öldürülen iki FBI ajanının aileleri için "kalbim acıyor" ifadesini kullandı ve ölümcül atışları bir trajedi olarak nitelendirdi.

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Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve yeni İç Güvenlik şefi Alejandro Mayorkas'ın yanında yer alan Biden, öldürülen ajanlar için "onlara borçluyuz" diyerek her iki ajanın ailelerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

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Öldürülen iki ajan, çocuk pornosu ve cinsel istismar vakalarını soruşturuyordu. Schwartzenberger 2005 yılında FBI'a katılmış ve Miami ofisinde çocuklara yönelik şiddet suçları biriminde çalışmıştı.

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Miami Çocuk İstismarı görev gücü ile çalışan Alfin, 2009'dan beri FBI'da çalışıyordu. 2017 yılında, dünyanın en büyük çocuk pornosu sitesi Playpen'ın kurucusu olan Floridalı Steven W. Chase'in yakalanması ve mahkum edilmesinde büyük rol oynamıştı.

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FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve FBI Ajanlar Derneği Başkanı Brian O'Hare'in aktardığna göre, görev başında hayatını kaybeden ajanlar çocuk pornografisi ve çocuklara karşı şiddet içeren suçları içeren bir davayla bağlantılı olarak federal mahkeme kararıyla arama emrini vermek üzere olay yerine gitmişlerdi.

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FBI, şüphelinin adını açıklamadı ve FBI'ı alarma geçiren diğer suçları hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Bir kolluk kuvveti kaynağı Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, FBI'ın Fort Lauderdale federal savcılarıyla birlikte şüpheliyi soruşturduğunu söyledi.

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Ajanlar, çocuk pornosu soruşturmasının bir parçası olarak şüphelinin bilgisayarına el koymak için rutin bir arama emri vermeye çalışıyorlardı.

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Yetkililer, FBI'ın şüphelinin bilgisayarı için internet servis sağlayıcısında bir IP adresi bulduğunu söyledi. Ajanların evine geldiğini anlayan şüpheli, ateş açmadan önce içeriye barikat kurdu.

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Ajanlar arama sırasında herhangi bir şüpheli bulguya rastlarsa, ismi açıklanmayan saldırgan çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktı.

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FBI web sitesinde verilen bilgilere göre çatışma, FBI tarihinin Güney Florida'daki en kanlı ve aynı zamanda ulusal olarak da en ölümcül günlerinden biri oldu.

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