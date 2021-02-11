Son dakika haber! Kısıtlamalar kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yeni yasaklar ve kısıtlamalar olacak mı?

YENİ YASAKLAR VE KISITLAMALAR OLACAK MI? Toplantının ana maddelerinden biri de son günlerde artan vaka sayısıydı. Yeni kısıtlama ya da yasakların olup olmayacağı merak konusuydu. Bakan Fahrettin Koca konu hakkında konuştu. Buna göre, koronavirüse yönelik yeni yasakların olmadığını ve aynı şekilde var olan kısıtlamalarla sürece devam edileceğini dile getirdi.