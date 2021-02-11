• 11 Şubat 2021 - 01:58 • Son Güncelleme:
Son dakika haber! Kısıtlamalar kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yeni yasaklar ve kısıtlamalar olacak mı?
Son dakika haberlerine göre, korona yasaklarını akıbeti yeniden gündemde. Koronavirüs salgını nedeniyle Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı, seyahat kısıtlaması gibi çeşitli önlemler alınmıştı. Vatandaşlar kısıtlamalar ne zaman kalkacak merak ediyor. Bilim Kurulu son dakika yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili açıklamada bulundu. Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
• 11 Şubat 2021 - 01:58 • Son Güncelleme:
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Kısıtlamalar gevşetiliyor mu? Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitim, ikinci doz koronavirüs aşısının yanı sıra üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin detayları paylaştı. Kullanıcılar, 'yasaklar kalkıyor mu, ne zaman kalkacak, hafta sonu kısıtlamalar kalktı mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...
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10 Şubat Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Koca, ''Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı.'' ifadelerine yer vererek kısıtlamaların kalkmasına yönelik bir karar olmadığını belirtti.
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