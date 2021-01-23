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• 23 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Kısıtlamalar kaldırıldı! Normalleşmede ilk adım eğitimde...

Son dakika haberine göre, koronavirüs sebebiyle alınan kısıtlama tedbirleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Restoran ve kafelerin çok sıkı denetim altında açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinede yeniden ele alacağız. Şu an başarılı giden süreci geri döndürmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere göre bir esneme yapabiliriz" dedi. Bu arada flaş bir gelişme ise eğitim alanından geldi. Kısıtlama sürecinde sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren normalleşme adımıyla ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

• 23 Ocak 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, manşetlere taşınan kafe ve restoranların şartlı olarak açılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda başarılı bir süreç var. Başarılı bir süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki, bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

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Erdoğan, bir soru üzerine, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içinde de aşı süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

58 VE 12LERE ÖZEL İZİN ÇIKTI

8 VE 12'LERE ÖZEL İZİN ÇIKTI

Restoran ve kafelerle ilgili durum devam ederken sınav sürecindeki öğrencilerle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar için de yüz yüze eğitim başladı. Kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacaklar.

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Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı bugünkü yazısında, "Pandemi nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi dün tamamlandı. Sınava hazırlanan 8 ve 12’nci sınıflar için de yüz yüze eğitim başladı."

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"Hafta içi ve hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma yasaklarından muaf olacak" ifadelerini kullandı. Nuran Çakmakçı'nın eğitim alanındaki son gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısı şöyle:

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Uzaktan eğitim ya da evden eğitim sona erdi. Zor, yorucu ve özlemle dolu yılın ilk döneminin son ders zili dün çaldı. Öğrenciler sınıflara girmeden, bahçede oynamadan, koridorlarda koşturmadan evden, masanın başından eğitime devam etti. Öğretmenler evlerini okullaştırdı, eğitim tarihinde ilkleri yazdı.

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Öğrencilerine dokunmadan, onların gözünün içine bakmadan, kucaklaşmadan, kimi zaman masayı kimi zaman buzdolabı kapısını tahta yaptı. Evlerini, odalarını, mutfaklarını sınıfa çevirdi. Zoru kolaylaştırıp, öğrencilere ulaşmanın her yolunu denedi.

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Aileler sabahları işine koşarken, çocuklarının derse katılımı için çaba harcadı. Kimi zaman çocukları ile çatıştı, yasaklar koydu, zorlandı. İşleri pek de kolay olmadı. Dün başlayan 3 haftalık tatilde öğrencinin, öğretmenin ve ailenin de biraz olsun nefes alma zamanı.

11YÜZ YÜZENİN İLK ADIMI

'YÜZ YÜZE'NİN İLK ADIMI

Kuşkusuz geçtiğimiz mart ayından itibaren en çok zorlananlar sınavlara girecek olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri. 6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek.

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8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12’nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim ara tatille birlikte başlatılacak.

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Okullar, bakanlıktan son dakika gelen bu haber karşısında organize olmaya çalışıyor. Servis, yemekhane gibi hizmetleri açık tutup, yüz yüze eğitimin ilk misafirlerini iyi ağırlamaya kararlı.

14YASAKTAN MUAF OLACAKLAR

YASAKTAN MUAF OLACAKLAR

Destekleme ve yetiştirme kursları yarıyıl tatilinde (25 Ocak-7 Şubat arasında) hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanabilecek.

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Hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile kurslara katılan öğrencilere okul yönetimince bir belge düzenlenmesi halinde sorun çözülecek. Yani okulundan, kursa katıldığına yönelik belge alan öğrenciler sokağa çıkıp okuluna gidebilecek.

16ÖĞRENME KAYIPLARI NE OLACAK

ÖĞRENME KAYIPLARI NE OLACAK?

Bütün gözler okulların açılacağı 15 Şubat’a çevrildi. Eğitimciler pandemi nedeniyle oluşan öğrenme kayıpları için planlamalar yapıyor. Eğitim yılını sağlıklı ve az kayıpla kapatmak için farklı modeller üzerinde çalışılıyor.

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Uzmanlar, öncelikle öğrenme kayıplarını belirlemek için ölçme sistemi geliştirilip, yaz tatilinde bunun telafi edilmesi önerisinde bulunuyor. Umarım bakanlık bu konuda bir an önce adım atar, bu kayıpları en aza indirir. Salgının hafiflemesi ve okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat’tan itibaren başlaması artık herkesin ortak dileği.

18HAFTA SONU KISITLAMASI BAŞLADI

HAFTA SONU KISITLAMASI BAŞLADI

Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek.

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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'un en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddesi'nde saat 21.00 itibariyle yoğunluk sona erdi. 56 saat sürecek olan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde polis ekiplerinin denetimleri de başladı.

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Hafta sonunu evinde geçirecek olan vatandaşlar, kısıtlama öncesi market, fırın, kasap, kuruyemişçi ve manavlardaki alışverişlerini tamamladı. Avrupa yakasında mesai saati bitimi öncesi başlayan trafik yoğunluğu, ana arterlerde kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala da devam etti.

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Bazı otobüs duraklarında kalabalıklar oluşurken, toplu taşıma araçlarında nispeten sakinlik olduğu gözlendi. Anadolu yakasında D100 ve TEM otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle metrobüslerde de yoğunluk görüldü. Şirinevler Durağı'nda akşam saatlerinde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden araçlara binenler sırt sırta yolculuk yaparken 'Sosyal mesafe' kuralı unutuldu.

234-6 AYDA ETKİSİ GÖRÜLECEK

4-6 AYDA ETKİSİ GÖRÜLECEK

Bu arada Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının pandemiyi sonlandırabilecek en önemli ajan olduğunu belirterek, "Riskli bireylerin tamamen aşılandığını göz önünde bulundurursak, 4 ila 6 ay içerisinde toplumun ciddi kesimi bağışık hale gelecek" dedi.

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AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'deki koronavirüs aşılamaları hakkında bilgi verdi. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı aşılandığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 60 bin sağlık çalışanı olduğunu, ilk doz aşılarının ise 14 Ocak'ta yapılmaya başlandığını hatırlattı.

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İkinci doz aşıların 28 gün sonrasında yapılacağını belirten Prof. Dr. Yalçın, yapılan aşıların çok fazla yan etkisi olmadığını vurgulayarak, inaktif bir aşı olması nedeniyle hafif hastalık belirtisi ortaya çıkardığını ve birkaç gün içerisinde de geçtiğini açıkladı.

26ETKİLİ BİR AŞI UYGULANIYOR

'ETKİLİ BİR AŞI UYGULANIYOR'

İlk olarak sağlık çalışanlarının aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, Toplumun diğer kesimlerini düşündüğümüzde sağlık çalışanlarının hastalanma riski çok daha yüksek. 10 aylık sürece bakıldığında, yaklaşık 100 bin sağlık çalışanın hastalandığına dair veriler var.

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Sağlık çalışanlarının bazıları hayatlarını kaybetti. Bu nedenle öncelikli yerde olduklarını biliyoruz. Sadece hastalanma değil, hastalığın getirdiği işten uzaklaşma, moral ve motivasyonların azalması, sağlık çalışanlarının çalışma azminde azalma oluşturdu.

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Cumhurbaşkanı'nın aşılanmaya öncülük etmesi önemli bir husus, toplumun aşıya karşı birtakım öngörülerini ortadan kaldırmış oldu. Etkili bir aşı uygulanıyor. Bu aşının çok sorunlu bir aşı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.

29AŞI DURDURACAK EN ÖNEMLİ AJAN

'AŞI DURDURACAK EN ÖNEMLİ AJAN'

Koronavirüs nedeniyle dünyada 80 milyonun üzerinde insanın hastalandığını, 2 milyonun üzerinde ise ölümle sonuçlandığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, Hızlı bir şekilde toplumların aşılanması böyle bir pandemiyi sonlandırabilecek en önemli husustur. Çünkü pandeminin ortasında bir yerdeyiz.

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Toplumun ciddi bir bölümünde bağışıklık sağlayarak bu etkinliği sağlayabiliriz. Aksi takdirde bu ölümlerin daha da artması bekleniyor. Aşı bunu durdurabilecek en önemli ajan diye düşünüyorum.

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Bu aşıların 2 dozundan sonra ortalama iki hafta daha eklersek, yaklaşık 1- 1.5 ay içerisinde insanlarda koronavirüse karşı yeterli antikor düzeyi gelişecektir diye düşünüyorum.

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Riskli bireylerin tamamen aşılandığını göz önünde bulundurursak, 4 ila 6 ay içerisinde toplumun ciddi bir kesiminin bağışık hale geleceği ve dolayısıyla hastalığın hızının bir şekilde düşürülebileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

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Aşının insanı koruduğunu ya da hastalığı en ağır şekilde geçirmesini engelleyen koruyucu bir madde olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, Aşı olmakla her şeyin bittiği anlamına gelmiyor.

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Temel koşullar yani maske, mesafe ve hijyen gibi hususları vurgulamak zorundayız. Koronavirüs pandemisine karşı aşı tek başına yeterli değil. Bu önlemleri sürdürmek gerekiyor.

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Mümkün olan en kısa süre içerisinde toplumun geniş bir kesimine bu aşıların uygulanmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Aşılamak bu hastalığı engelleyebilmek için en önemli unsur. Herkesin aşılanmasını öneriyorum" diye konuştu.

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