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milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Skandal patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu...

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın başını ağrıtacak bir haber patladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Biden'ın başı beladan kurtulmayan avukat oğlu Hunter'ı da ilgilendiren özel haberini manşetten verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
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ABD'de uzun süre 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak yeni başkan seçilen Joe Biden'dan çok, sonuçlara hile karıştığını iddia eden Donald Trump dünya gündemini meşgul etmişti.

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Başkan Biden seçimi kazandığında, etrafı çok sevdiği ailesiyle çevrelenmişti: Eşi Jill, kızı Ashley, oğlu Hunter ve onun eşi ve bebeği Beau ile diğer beş torunu.

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Ancak yedinci torunu görünürde yoktu: Bunun sebebi Hunter'ın 2017'de bir striptizciyle yaşadığı kısa ilişkisinden olan çocuğuyla herhangi bir bağ kurmak istemediğini acımasızca netleştirmesiydi. Biden'ın oğlu Hunter Biden, striptizci Lunden Roberts'tan olan iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'ı utançla reddetmişti.

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Çocuğun adı, cinsiyeti ve konumu sır olarak kalmıştı, ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, yaptığı özel haberde ABD Başkanı'nın başını ağrıtacak gelişmeyi manşetten duyurdu ve onun Arkansas'ın kırsal bölgelerinde mutlu bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

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Roberts'ın mahkeme dosyalarına göre, iyileşmekte olan bir uyuşturucu bağımlısı olan Hunter Biden, evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Navy Joan ile hiç tanışmadı ve fotoğrafını hiç görmedi: Hatta iddiaya göre Hunter Biden, kendi çocuğunu bir dizi fotoğraf arasından teşhis bile edemedi.

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Biden ailesi, adı daha önce de skandallara karışan Hunter'ın kızı hakkında hiç konuşmadı ve açıklama yapmadı. Ancak Navy Ağustos ayında doğum gününü kutlayıp iki yaşına geldiğinde, Roberts'ın kız kardeşi Randi Jo, Facebook'ta Navy Joan'ın nadir bir fotoğrafını yayınladı.

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Roberts ve Hunter, Washington, D.C.'de Lunden'in çalıştığı bir striptiz kulübü olan Mpire Club'da tanıştıktan sonra 2017'nin sonlarında kısa bir ilişki yaşadılar.

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Navy Joan 2018 yılının Ağustos ayında dünyaya geldi ve Roberts, Mayıs 2019'da babalık testi ve çocuk nafakası başvurusunda bulunana kadar bir sır olarak kaldı.

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50 yaşındaki Hunter Biden'ın evlilik dışı gizli çocuğunun, Melissa Cohen ile evlendikten günler sonra ortaya çıkması da 2019 yılında gazete manşetlerine taşındı.

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Avukat ve yatırım danışmanı olan Hunter, ilk önce Navy Joan'un kendisinden olduğunu inkar etti ancak Kasım 2019'da babası olduğunu kanıtlayan bir DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.

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Daily Mail gazetesi, Lunden Roberts'ın avukatı Clint Lancaster ile iletişime geçti ve müvekkilinin durumuyla ilgili bilgi aldı. Lancester, "Size Lunden Roberts'ın gayet iyi olduğunu ve çocuğun da sağlıklı, sevimli, güvende ve çok mutlu olduğunu ayrıca çok sevildiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

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Daily Mail gazetesi, yeni özel haberinde Hunter'ın aksine, Navy Joan'a babalık yapan biri olduğunu ortaya çıkardı. 26 yaşındaki bir çatı ustası ve amatör bir kafes dövüşçüsü olan Princeton Foster, Navy Joan'un sadece birkaç aylık olduğu 2018'in sonlarından beri eski striptizciyle gizlice birliktelik yaşıyor.

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Çiftin geçtiğimiz Nisan ayında nişanlandığı ortaya çıktı. Ancak striptizci Lunden Roberts, 50 yaşındaki Hunter'ı çocuğun kendisine ait olduğunu doğrulayan bir DNA testi yaptırmaya zorlamak için mahkemeler aracılığıyla kovaladığı için ilişkilerini gizli tuttu.

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29 yaşındaki Lunden, Hunter'ın babalık davası çözüldüğünde 2,5 milyon dolarlık bir anlaşma sağladı. Genç kadın, bu anlaşmadan aldığı parayı, geçen Ekim ayında kendisi, Navy Joan ve Princeton için yeni inşa edilmiş üç yatak odalı bir ev satın almak için kullandı.

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Hunter-Roberts anlaşması hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir özel dedektif, sözleşmenin ekstra güvenlik vaatleri veya Navy Joan ile Biden ailesi arasında daha fazla bağlılık sözü içermediğini söyledi.

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Özel dedektif Dominic Casey Daily Mail'a yaptığı açıklamada Hunter'ın mali durumu hakkında bilgi sağlayarak Roberts'a yardım ettiğini söyledi. Ayrıca 2019'da Roberts'ın 2,5 milyon dolar almasıyla sonuçlanan anlaşmayı da kendisinin başlattığını belirtti.

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Özel dedektif Dominic Casey Daily Mail'a yaptığı açıklamada Hunter'ın mali durumu hakkında bilgi sağlayarak Roberts'a yardım ettiğini söyledi. Ayrıca 2019'da Roberts'ın 2,5 milyon dolar almasıyla sonuçlanan anlaşmayı da kendisinin başlattığını belirtti.

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Hunter Biden, başkanlık seçimine iki haftadan az süre kala yeniden gündemin başına oturmuştu. ABD Başkanı Trump, geçen yıl Kiev'den, 'Ukrayna'da iş yapan Hunter Biden'ın babasını da karıştırdığı yolsuz ilişkileri hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

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Aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinin kendisine gelen bozuk Apple MacBook Pro'daki Hunter Biden'a ait belge ve görüntüleri aralık ayında FBI'a teslim ettiğini duyurmuştu.

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FBI'ın eline geçen belgeler, Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna enerji şirketi Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı ABD Başkan Yardımcısı babasının Kiev'e baskı yapmasını sağlayarak görevden aldırdığına dair yazışmalar açısından önem taşıyordu.

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Trump'ın kişisel avukatı, cinsel içerikli malzemeyi Delaware polisiyle paylaştığını, içlerinde reşit olmayan kızların fotoğraflarının da olduğunu iddia etmişti.

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Bir televizyon programına konuk olan Giuliani'nin parçalar okuduğu mesajlar, kısmen karartılarak ekrana yansıtılmıştı. Mesajların ne zaman gönderildiğine dair tarih açıklanmadı, ancak üç yıl öncesine ait olabilecekleri ima edildi.

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Giuliani'nin açıklamalı okumalarına göre, Hunter Biden, babası Joe Biden ile bir mesajlaşmasında 14 yaşında bir kızla ilişkisi olduğunu belirtmiş. Babasına eski eltisinden ve onunla sevgili olduklarından söz eden Hunter, kendi terapistine giden kadının kendisi için 'cinsel açıdan uygunsuz' dediğini anlatmış.

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Giuliani, okuduğu alıntıların reşit olmayan kızların çok sayıda fotoğrafıyla desteklendiğini söylemişti. Hunter Biden'la ilgili iddiaların ayyuka çıkması, 14 Ekim'de New York Post gazetesinin e-postaları haberleştirmesi, ancak Twitter'ın e-postaların yasadışı ele geçirildiği ve doğruluğunun teyit edilemeyeceği gerekçesiyle haberi sansürlemesiyle olmuştu.

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Haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

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E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

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Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı, bundan bir süre sonra dönemin ABD Başkan Yardımcısı'nın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

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