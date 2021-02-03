milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Skandal patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu...
Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın başını ağrıtacak bir haber patladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Biden'ın başı beladan kurtulmayan avukat oğlu Hunter'ı da ilgilendiren özel haberini manşetten verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
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ABD'de uzun süre 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak yeni başkan seçilen Joe Biden'dan çok, sonuçlara hile karıştığını iddia eden Donald Trump dünya gündemini meşgul etmişti.
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Ancak yedinci torunu görünürde yoktu: Bunun sebebi Hunter'ın 2017'de bir striptizciyle yaşadığı kısa ilişkisinden olan çocuğuyla herhangi bir bağ kurmak istemediğini acımasızca netleştirmesiydi. Biden'ın oğlu Hunter Biden, striptizci Lunden Roberts'tan olan iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'ı utançla reddetmişti.
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Daily Mail gazetesi, Lunden Roberts'ın avukatı Clint Lancaster ile iletişime geçti ve müvekkilinin durumuyla ilgili bilgi aldı. Lancester, "Size Lunden Roberts'ın gayet iyi olduğunu ve çocuğun da sağlıklı, sevimli, güvende ve çok mutlu olduğunu ayrıca çok sevildiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.
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Daily Mail gazetesi, yeni özel haberinde Hunter'ın aksine, Navy Joan'a babalık yapan biri olduğunu ortaya çıkardı. 26 yaşındaki bir çatı ustası ve amatör bir kafes dövüşçüsü olan Princeton Foster, Navy Joan'un sadece birkaç aylık olduğu 2018'in sonlarından beri eski striptizciyle gizlice birliktelik yaşıyor.
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Giuliani'nin açıklamalı okumalarına göre, Hunter Biden, babası Joe Biden ile bir mesajlaşmasında 14 yaşında bir kızla ilişkisi olduğunu belirtmiş. Babasına eski eltisinden ve onunla sevgili olduklarından söz eden Hunter, kendi terapistine giden kadının kendisi için 'cinsel açıdan uygunsuz' dediğini anlatmış.
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Giuliani, okuduğu alıntıların reşit olmayan kızların çok sayıda fotoğrafıyla desteklendiğini söylemişti. Hunter Biden'la ilgili iddiaların ayyuka çıkması, 14 Ekim'de New York Post gazetesinin e-postaları haberleştirmesi, ancak Twitter'ın e-postaların yasadışı ele geçirildiği ve doğruluğunun teyit edilemeyeceği gerekçesiyle haberi sansürlemesiyle olmuştu.
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