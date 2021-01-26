• 26 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
Son dakika | Hayatı normale döndürecek formül! Kısıtlamalar son bulabilir
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü yenen hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi. Öte yandan herkesin cevabını merak ettiği koronavirüs kısıtlamaları ne zaman bitecek sorusu da yanıtını buldu. Şimdi gözler öne çıkan iki farklı normalleşme hedefinde. İşte koronavirüsle mücadelede yaşanan son dakika gelişmesinin tüm detayları...
• 26 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesi tartışılırken, normalleşme vaka sayısı kadar aşılanma oranlarının da dikkate alınması istendi. Aşı takvimine göre sağlıkçılar, 65 yaş üstü, asker, polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu ‘riskli ve hareketli’ 12 milyon kişi, martın ilk haftasına kadar aşılanırsa gevşeme kararları daha kolay alınacak.
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2 HAFTA İÇİNDE 10 MİLYON DOZ DAHA
Bu, şubat ayının ikinci haftasını bulacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan plan işlerse 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek.
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Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak. Öte yandan Hükümette yapılan değerlendirmelerde, farklı iki görüş bulunuyor.
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5 bin olan vaka sayısının 15-20 bini bulması durumunda, sağlık altyapısının bunu kaldıracağı yorumları yapılıyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor.
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DSÖ UYARDI
Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulunarak, "Aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır." dedi.
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Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 100 milyona ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Bundan bir yıl önce, Çin dışındaki 23 vaka dahil olmak üzere, DSÖ'ye 1500'den az Kovid-19 vakası bildirilmişti." ifadesini kullandı.
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Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının düşük ve orta gelirli ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Aşı milliyetçiliği, kısa vadeli siyasi hedeflere hizmet edebilir. Ancak aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek, her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır.
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