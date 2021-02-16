Son dakika haberi: İşte kısıtlamalarda esneme ve yeni normalleşme için kritik tarih! 45 dakika sınırı...

Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor. Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek.