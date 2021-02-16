• 16 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: İşte kısıtlamalarda esneme ve yeni normalleşme için kritik tarih! 45 dakika sınırı...
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39, İstanbul'da 60,19 oldu. Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz" dedi. Öte yandan mart başından itibaren kısıtlamaların kademe kademe kaldırılması planlanıyor. 45 dakika sınırı getirilecek kafe ve restoranlarda, normalleşme adımlarıyla birlikte iç mekânın yüzde 30’u, dış mekânın ise yüzde 50’si hizmete açılacak. İşte koronavirüs salgınında yaşanan son dakika gelişmesinin tüm detayları...
• 16 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Pandemi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.
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KAFE VE RESTORANLAR
Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
Mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin ve normalleşme adımlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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İL BAZINDA VERİLER AÇIKLANDI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer verdi.
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