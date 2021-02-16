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• 16 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İşte kısıtlamalarda esneme ve yeni normalleşme için kritik tarih! 45 dakika sınırı...

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39, İstanbul'da 60,19 oldu. Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz" dedi. Öte yandan mart başından itibaren kısıtlamaların kademe kademe kaldırılması planlanıyor. 45 dakika sınırı getirilecek kafe ve restoranlarda, normalleşme adımlarıyla birlikte iç mekânın yüzde 30’u, dış mekânın ise yüzde 50’si hizmete açılacak. İşte koronavirüs salgınında yaşanan son dakika gelişmesinin tüm detayları...

• 16 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Pandemi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.

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Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle:

3KAFE VE RESTORANLAR

KAFE VE RESTORANLAR

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor.

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Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)

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Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

6OKULLARIN AÇILMASI

OKULLARIN AÇILMASI

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

7ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılmasında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Şimdi gözler bu karara çevrildi.

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Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

9SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin ve normalleşme adımlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor. Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek.

11BÖLGESEL KURALLAR

BÖLGESEL KURALLAR

İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak. Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.

12İL BAZINDA VERİLER AÇIKLANDI

İL BAZINDA VERİLER AÇIKLANDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer verdi.

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Bakan Koca, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadesini kullandı.

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Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

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"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49)

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Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42)

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Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15)

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Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33)

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Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08)

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Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."

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